Да, иногда автомобиль – это не способ передвижения, а просто закрытое от мира пространство. 24 Канал со ссылкой на The Verge рассказывает подробнее об этой особенности Японии.

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Почему японцы берут автомобили в аренду, но не ездят на них

Японский сервис совместного пользования автомобилями Orix давно об этом знает: многие его клиенты арендуют автомобили, но не ездят на них. Компания просмотрела записи о пробеге и обнаружила, что определенное количество авто возвращается, не проехав ни одного расстояния.

Об этом же писали и в Times24, ведущем провайдере услуг совместного использования автомобилей с более 1,2 миллиона пользователей. Обе компании опросили своих клиентов, и обнаружили кое-что неожиданное.

Один из респондентов сказал, что арендовал автомобиль, чтобы вздремнуть или использовать его как рабочее место.

Другой человек хранил там сумки и другие вещи.

А после землетрясения и цунами 2011 года арендованные автомобили массово использовали для подзарядки мобильных телефонов.

Иногда автомобиль – это не способ передвижения, а просто закрытое от мира пространство / Фото freepik

Я взял машину напрокат, чтобы съесть еду в коробках, которую купил в круглосуточном магазине, потому что больше негде было пообедать,

– рассказал один 31-летний мужчина.

Другой отметил, что аренда автомобиля для ночлега является совсем не плохой мыслью, ведь обойдется всего в несколько сотен иен, а это несколько долларов. И это дешевле, чем гостиницы и даже кибер-кафе.

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Каршеринг действительно популярен в Японии, автомобили доступны и их легко найти. Клиенты могут зарезервировать их на несколько часов или на целый день с помощью смартфона.

Использование автомобиля как капсулы для сна, телефонной будки или даже частной студии для ютуюба лишь подчеркивает, что основная функция услуги всегда зависит только от интерпретации.