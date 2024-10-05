Питеру Фальку пришлось выбирать машину для Коломбо, и вот почему он остановился на Peugeot 403

Коломбо был полным набором детективных стереотипов. Он носил неопрятный, помятый плащ, курил плохую, толстую сигару и ездил на побитой машине.

Эти недостатки персонажа были задуманы и должны были стать забавным противоречием его безупречному подходу к раскрытию преступлений. Но даже когда актер Питер Фальк впервые узнал, что его теперь уже знаменитому теледетективу придется ездить на "юнкерсе", он был не в восторге от этого, пишет MeTV. Он даже сказал продюсерам, что эта идея была чрезмерной и ненужной.

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Почему Коломбо ездил на Peugeot 403

И его вряд ли можно обвинять. Вы видели, на каких авто ездит Перри Мейсон – главный актер одноименного популярного американского сериала? Мы знаем, что детективы не зарабатывают адвокатских денег, но это же выдумка, а не реальность! Вспомните, как "Дорожный патруль" пользуется этими шикарными Бьюиками!

Но в конце концов продюсеры лишь немного уступили и сказали Фальку, что он может выбрать машину, которую хочет, из многих марок и моделей, спрятанных на заднем дворе студии. Возможно, он не получит "Мерседес" или даже "Линкольн", но он по крайней мере сможет выбрать собственную машину.

Однако, перебрав все возможные варианты, Фальк остался ни с чем. На самом деле, только увидев нос автомобиля, торчащий из самого конца парковки, телезвезда понял, что нашел правильные колеса для Коломбо. Как сообщает stltoday.com, Peugeot 403 Cabriolet, который поклонники узнают как тот, что используется в сериале, даже не имел двигателя, когда Фальк указал на него и сделал его навсегда частью истории поп-культуры.



Детектив Коломбо катался на кабриолете Peugeot 403 / Фото Universal Pictures

Неожиданность заключается в том, что Peugeot 403 уже был в изобилии на автосалонах в то время, когда он стал известным как автомобиль Коломбо. Его выпускали только в 1955 – 1966 годах, и он был снят с конвейера за пять лет до того, как Коломбо появился в эфире. К тому времени, вероятно, эти автомобили уже начинали выглядеть немного изношенными, если вы видели их на улицах, что, как вы можете считать, добавляет слой исторической достоверности к сериалу.

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Один вопрос, который мы боимся задать, когда дело доходит до автомобиля: Как вы думаете, сколько освежителей воздуха понадобилось, чтобы перебить запах тех круто сваренных яиц, которые Коломбо любил держать в кармане?