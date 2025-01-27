Журналисты портала GOBankingRates пообщались с экспертом. Он, пишет 24 Канал, назвал спортивные автомобили, которые он бы ни в коем случае не купил. Спойлер: о некоторых из них мечтают тысячи, если не миллионы!

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Nissan Z

Вся эта мощность, но слабые тормоза, чтобы остановить ее,

– сказал Крис Пайл, автоэксперт из JustAnswer.

Он объяснил, что система ABS имеет серьезные проблемы, "что часто приводит к тому, что система ABS думает, что вы теряете контроль, и снижает мощность двигателя". Кроме того, по его словам, автомобиль требует дорогого топлива с октановым числом 93.

Audi R8

Audi – изящные и роскошные, но эта конкретная версия может также оказаться денежной ямой.

"Автомобили – это не инвестиции, но эта машина – сумасшедшая, она теряет 50% стоимости в течение четырех – пяти лет", – добавил Пайл.

Он отметил, что даже базовое техническое обслуживание является достаточно дорогим, и это без учета "дорогих кредитов, страховки и расходов на ремонт".

Audi R8 может стать денежной ямой для вас / Фото standret

Jaguar F-Type

Нельзя отрицать, что эта машина красивая, но она также может опустошить ваш банковский счет.

(В нем – Gentleman 24) обозначено каждую клеточку для того, что вы хотите и что вам нравится в автомобиле,

– говорит он.

Но после окончания гарантии "вы будете часто посещать дилерский центр из-за проблем с электрикой двигателя".

Toyota GR Supra

Фанаты "Форсажа", слушайте внимательно. Пайл посоветовал держаться подальше от четырехцилиндровой версии.

Шестицилиндровая – это круто,

– сказал он, сравнивая их.

Настоящая проблема? По словам эксперта, некоторые детали под капотом производятся не Toyota, а BMW, что затрудняет их своевременное приобретение.

Chevy Camaro

Многие из нас хотят получить кусочек Америки – а что может быть более американским, чем Chevy Camaro? Наверное, огромные счета, которые придут вместе с ним.

Она достигла конца жизни. Так что запчасти станут дефицитными,

– говорит Пайл.

Он добавил, что последние модели его также не впечатлили. По словам эксперта, качество очень низкое как внутри, так и снаружи. Относительно будущей ценности?

Camaro быстро теряет в цене / Фото jcomp

"(Он – Gentleman 24) будет собирать только тех, кто предложит вам гораздо меньше, чем вы думаете, что он стоит", – сказал он.

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Понятное дело, что окончательное решение всегда за вами. Но мы предлагаем не игнорировать слова эксперта, когда в следующий раз будете мечтать о спорткаре.