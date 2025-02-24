Существует простой 20-секундный трюк, который поможет вам всегда парковаться без проблем. В тиктоке пользовательница @master_driver666 поделилась удобным трюком со своими 771 900 подписчиками. Ее подпись гласит: "99% людей не знают, как парковаться сбоку", пишет 24 Канал.

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Параллельная парковка – легче, чем вы думаете

В своем 22-секундном видео она показывает, как выровнять свой автомобиль с дверью другого автомобиля. Найдя точку, вы можете медленно выполнить маневр, не беспокоясь о том, что окажетесь далеко от бордюра. А когда вы въезжаете на место, появляется еще одна точка для выравнивания, которая обеспечит идеальную парковку.

С этим удобным хаком важно убедиться, что вы замедлили процесс и проверили все зеркала. После того, как вы выполнили все проверки, вы можете безопасно припарковаться на этом месте без всяких проблем. С момента публикации видео набрало более 1600 лайков и десятки распространений.

Параллельная парковка станет легче: смотрите видео

Но не все комментарии были положительными, несмотря на огромное количество распространений.

Один из них спрашивал: "А что, если там есть универсал?".

В то время как другой закричал: "Полная ерунда".

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Обратите внимание на совет, который дает пользовательница тиктока. С ее помощью можно будет без лишних нервов осуществить параллельную парковку и бежать себе спокойно по делам.