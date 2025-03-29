29 марта, 21:30
Меньше морщин, прыщей и даже лучший цвет лица: вот что делает кожура банана с вашей кожей
Основні тези
- Банановая кожура увлажняет кожу, улучшает текстуру, действует как натуральный пилинг и борется с акне благодаря лютеину и калию.
- Она также противостоит старению кожи, отбеливает зубы, усиливает волосы и тому подобное. Подробно об этих и других преимуществах – далее в статье.
Банановые имеют дурную славу из-за того, что вы якобы можете упасть, если на них наступаете. В основном это миф, а вот польза банановой кожуры для человека вполне реальна, в частности для тела, лица и даже зубов.
Кожа сейчас в центре современных трендов ухода, особенно для утренних процедур. 24 Канал благодаря GQ предлагает вам открыть для себя преимущества банановой кожуры, и не только для лица.
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Банановая кожура – модная новинка для утренних процедур: вот ее преимущества
- Банановая кожура придает сияние цвету лица. Она интенсивно увлажняет кожу, укрепляет кожный барьер благодаря большому количеству жирных кислот и обладает способностью улучшать текстуру кожи, действуя как натуральный пилинг.
- Кожа также является союзником для подростков благодаря лютеину, она борется с акне. В сочетании с калием лютеин также уменьшает проявления псориаза или экземы. Для этого натрите кожурой пораженный участок, оставьте на ней, а затем смойте, повторяя процесс в течение нескольких дней.
- Банановая кожура противостоит и первым признакам старения. Она защищает кожу от старения благодаря богатому содержанию антиоксидантов и витамина Е, а также омега 3, 6 и 9. Также она задерживает появление морщин и первых линий, противостоит пигментным пятнам, сглаживает их и выравнивает кожу.
- Зубы и волосы также любят банановую кожуру. Она естественно отбеливает зубную эмаль, удаляет пятна от кофе, чая и сигарет. Благодаря калию, марганца и магния, внутренняя часть кожуры эффективно очищает зубы. Потрите их полоской фруктовой кожуры в течение 2 минут, а затем прополощите рот (только не забывайте при этом регулярно чистить зубы). Кожура также способствует силе, мягкости и шелковистости волос, а еще успокаивает раздраженную кожу головы.
- Можно применять не только саму кожуру, но и комбинировать. Один из модных способов – маска из сухого риса и банановой кожуры. Это надо смешать до состояния пасты, нанести на чистое лицо на 15 минут, затем осторожно снять салфеткой и смыть прохладной водой.