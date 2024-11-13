И специалист, как пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star, не подвел. Не только сам клиент, а и его 1,6 миллиона подписчиков приветствовали новое профессиональное достижение барбера nguyensteadycutting.

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Мужчина поражен своим новым видом после кардинальной трансформации у барбера

Клиент рассказал, что его жена сказала ему, что его волосы редеют уже некоторое время. При этом он не стригся с января. А отращивать волосы мужчина начал еще во время ковида, хотя раньше носил короткие стрижки.

После короткого разговора парикмахер приступил к работе и, конечно, не разочаровал. Мужчина теперь хвастается новой аккуратной шевелюрой с кудрями на макушке. Описывая свои ощущения, он сказал парикмахеру:

Твоим рукам я доверяю. Я никогда раньше не стригся таким образом, и это хорошо выглядит. Мне нравится, и моему сыну понравится!

Барбер взялся за работу и, конечно, не разочаровал: смотрите видео nguyensteadycutting

Видео собрало десятки тысяч лайков и сотни комментариев. К примеру:

"Братик здесь спасает браки больше, чем консультант".

"Его жена влюбится в него снова".

"Ого, а он и вправду хорош".

Хотя некоторые говорили, что, что прическа не подходит мужчине. Однако иметь хейтеров – это тоже определенного рода достижение.