Вот какими духами пользовался бы каждый из персонажей "Белого лотоса"

Окончание третьего сезона "Белого лотоса" пришлось на 6 апреля. Так что теперь можно смело поиграть и попробовать угадать, какие духи были бы любимыми у персонажей сериала.

24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее. Не вдаваясь, конечно, чрезмерно в детали о судьбе каждого из героев, ведь еще не все поклонники могли досмотреть последнюю серию. Смотрите также Атрибут власти: что за парфюм наносит Эммануэль Макрон в "промышленном количестве" Какие духи могли бы быть у героев "Белого лотоса" Тимоти Рэтлифф – Original Creed Vétiver. Мужчины из сферы финансов пользуются лучшими духами Creed, это факт. Поэтому мы можем себе представить, что Тимоти – поклонник Creed Original Vétiver со свежим древесным ароматом.

Мужчины из сферы финансов пользуются лучшими духами Creed, это факт. Поэтому мы можем себе представить, что Тимоти – поклонник Creed Original Vétiver со свежим древесным ароматом. Виктория Рэтлифф – Joyeuse Tubéreuse от Guerlain. Помните сцену, где мать Саксона, Пайпер и Лохлан вдыхают аромат маленького флакончика духов с зелеными нотами и туберозой? Она любит нежные, изысканные и дорогие ароматы. Именно поэтому она предпочитает Joyeuse Tubéreuse из коллекции L'Art et La Matière от Guerlain.

Помните сцену, где мать Саксона, Пайпер и Лохлан вдыхают аромат маленького флакончика духов с зелеными нотами и туберозой? Она любит нежные, изысканные и дорогие ароматы. Именно поэтому она предпочитает Joyeuse Tubéreuse из коллекции L'Art et La Matière от Guerlain. Саксон Рэтлифф – Aventus by Creed. Понятно, что старший сын Рэтлиффов покупает духи в том же магазине, что и отец. Однако он выбирает другой аромат бренда, что лучше всего передает мужественность – Aventus, свежий, цитрусово-фруктовый, с запахом сухой древесины. Этот парфюм стал мужским символом целого поколения.

Понятно, что старший сын Рэтлиффов покупает духи в том же магазине, что и отец. Однако он выбирает другой аромат бренда, что лучше всего передает мужественность – Aventus, свежий, цитрусово-фруктовый, с запахом сухой древесины. Этот парфюм стал мужским символом целого поколения. Пайпер Рэтлифф – Blanche от Byredo. Она не смогла заставить себя отказаться от роскошного образа жизни. Ее непродолжительные поиски духовности могли бы открыть ей новые обонятельные горизонты, но не открыли. Она и в дальнейшем будет пользоваться своими любимыми духами – цветочным ароматом "чистой девушки" Blanche от Byredo.

Она не смогла заставить себя отказаться от роскошного образа жизни. Ее непродолжительные поиски духовности могли бы открыть ей новые обонятельные горизонты, но не открыли. Она и в дальнейшем будет пользоваться своими любимыми духами – цветочным ароматом "чистой девушки" Blanche от Byredo. Лохлан Рэтлифф – без парфюма. Да, самый младший член семьи не пользуется духами, потому что не хочет привлекать к себе лишнее внимание. Он постоянно пытался всем угодить, а самый простой способ никого не огорчить запахом – сохранять нейтральный. Однако однажды он одолжил духи своего брата. Семья Рэтлиффов из "Белого лотоса" на прогулке / Фото НВО Рик Хатчетт – Eau Sauvage от Dior. Он всегда был верен одному аромату, Eau Sauvage от Dior, с цитрусовыми и цветочными нотами, независимо от контекста, настроения или погоды.

Он всегда был верен одному аромату, Eau Sauvage от Dior, с цитрусовыми и цветочными нотами, независимо от контекста, настроения или погоды. Челси – Voodoo Chile от Dries Van Noten. Это наименее поверхностный и наиболее остроумный персонаж сезона. Логично, что она выбирает менее традиционные духи, чем другие – и пахнет коноплей и пачули. Нечасто встретишь человека с таким ароматом, и вы гарантированно запомните его.

Это наименее поверхностный и наиболее остроумный персонаж сезона. Логично, что она выбирает менее традиционные духи, чем другие – и пахнет коноплей и пачули. Нечасто встретишь человека с таким ароматом, и вы гарантированно запомните его. Грег Хант – Molecule 01 от Escentric Molecule. Чтобы не выделяться, он избегает сильных ароматов. Именно поэтому Хант запасается флаконами Escentric Molecule 01 от Escentric Molecule. Малоизвестные для большинства людей, эти духи содержат лишь один ингредиент – древесно-цветочную синтетическую молекулу ISO E Super.

– Molecule 01 от Escentric Molecule. Чтобы не выделяться, он избегает сильных ароматов. Именно поэтому Хант запасается флаконами Escentric Molecule 01 от Escentric Molecule. Малоизвестные для большинства людей, эти духи содержат лишь один ингредиент – древесно-цветочную синтетическую молекулу ISO E Super. Хлоя – Thé Noir 29 от Le Labo. Аромат с экстрактом листьев черного чая. Жаркая подруга Грега, которая дружит с Челси, носит Thé Noir 29, самый захватывающий аромат от Le Labo.

– Thé Noir 29 от Le Labo. Аромат с экстрактом листьев черного чая. Жаркая подруга Грега, которая дружит с Челси, носит Thé Noir 29, самый захватывающий аромат от Le Labo. Валентин – Le Mâle от Jean-Paul Gautier. Он украл этот флакон во время побега из родной страны и до сих пор носит его аромат. Судя по всему, он до сих пор хорошо работает на него.