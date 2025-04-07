Об этом рассказал журналист Оливье Бомон в своей книге "Трагедия Елисейского дворца". По его словам, Эммануэль Макрон буквально использует "промышленное количество" духов Dior Eau Sauvage, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Аромат настолько сильный, что его чувствуют задолго до того, как президент Франции заходит в комнату.

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Макрон наносит парфюм в любое время суток

По словам журналиста, французский лидер использует аромат "в любое время суток". Сам парфюм описывается как намеренный "атрибут власти". Интересно то, что у Макрона флакончик всегда под рукой, "в частности, в одном из ящиков стола".

В книге можно наткнуться на такое интересное описание влияния парфюма Макрона на других: "менее привычные посетители могут оказаться покоренными цветочно-мускусным ароматом, настолько же утонченным, насколько и мощным".

Так же, как Людовик XIV сделал свои духи атрибутом власти, когда дефилировал галереями Версаля, Эммануэль Макрон использует их как элемент своей власти на Елисейских полях,

– говорится в книге.

Один из помощников Макрона заметил, что президент использует этот парфюм как способ "почти маркировки своей территории".

Интересно, что даже первая леди Бриджит Макрон "все еще удивляется (его аромату – 24 Канал) и громко охает, когда ее спрашивают об аромате мужа".

В то же время госпожа Макрон поддается соблазну, когда любимого нет дома. Она наносит немного парфюма на себя, чтобы почувствовать мужчину даже тогда, когда он где-то далеко.

(Запах – 24 Канал) не мешает ей, когда он иногда улетает за границу на несколько дней, позволить себе немного кокетства: слегка сбрызнуть себя духами мужа... чтобы иметь ощущение, что ее муж не очень далеко,

– утверждается в книге журналиста.

Обратим внимание! Sauvage – самый продаваемый мужской аромат в мире. Его лицом с 2015 года является голливудский актер Джонни Депп.

Если бы Sauvage мог сопровождать Макрона, то это было бы так / Коллаж 24 Канала, фото Soazig de la Moissonnière

Чем особенный Dior Eau Sauvage

Как отмечает производитель, на этот аромат вдохновила пустыня в волшебный час сумерек. В момент, когда прохлада ночи смешалась с пылающим воздухом пустыни. Это стало основой характера этого безумно популярного мужского аромата.

Sauvage – ольфакторная интерпретация сумерек. Времени, когда способны высвободиться необузданные инстинкты. Этот аромат сочетает свежесть сочной пряной ноты калабрийского бергамота, а также чувственность таинственного аккорда ванили из Папуа-Новой Гвинеи.

Сердечные нотки – экстракт ванили из Папуа-Новой Гвинеи. Они делают этот парфюм более мужественным, а сама композиция получает аппетитный аромат с дымными акцентами.

Обратим внимание, что ваниль собирают еще зеленой. После этого ее ошпаривают кипятком и обрабатывают с помощью инновационного метода экстракции без использования химических растворителей.

Верхние нотки – бергамот из Реджо-ди-Калабрия.

Как наносить парфюм? Прежде всего следует очистить кожу. Следующий шаг – увлажнение кожи. И уже после этого можно нанести парфюм Sauvage на точки пульса, а также запястья и шею.

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Если вы и себе захотите этот парфюм, то на официальном сайте Dior его продают за более 6 тысяч гривен за 100 миллилитров.