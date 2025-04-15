Ось якими парфумами користувався б кожен із персонажів "Білого лотоса"

Закінчення третього сезону "Білого лотоса" припало на 6 квітня. Тож тепер можна сміливо погратися і спробувати вгадати, які парфуми були б улюбленими у персонажів серіалу.

24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше. Не вдаючись, звісно, надмірно у деталі про долю кожного з героїв, адже ще не всі шанувальники могли додивитися останню серію. Дивіться також Атрибут влади: що за парфум наносить Еммануель Макрон у "промисловій кількості" Які парфуми могли б бути у героїв "Білого лотоса" Тімоті Ретліфф – Original Creed Vétiver. Чоловіки зі сфери фінансів користуються найкращими парфумами Creed, це факт. Тож ми можемо собі уявити, що Тімоті – шанувальник Creed Original Vétiver зі свіжим деревним ароматом.

Чоловіки зі сфери фінансів користуються найкращими парфумами Creed, це факт. Тож ми можемо собі уявити, що Тімоті – шанувальник Creed Original Vétiver зі свіжим деревним ароматом. Вікторія Ретліфф – Joyeuse Tubéreuse від Guerlain. Пам'ятаєте сцену, де мати Саксона, Пайпер і Лохлан вдихають аромат маленького флакончика парфумів із зеленими нотами й туберозою? Вона любить ніжні, вишукані й дорогі аромати. Саме тому вона віддає перевагу Joyeuse Tubéreuse з колекції L'Art et La Matière від Guerlain.

Пам'ятаєте сцену, де мати Саксона, Пайпер і Лохлан вдихають аромат маленького флакончика парфумів із зеленими нотами й туберозою? Вона любить ніжні, вишукані й дорогі аромати. Саме тому вона віддає перевагу Joyeuse Tubéreuse з колекції L'Art et La Matière від Guerlain. Саксон Ретліфф – Aventus by Creed. Зрозуміло, що старший син Ретліффів купує парфуми в тому ж магазині, що й батько. Однак він обирає інший аромат бренду, що найкраще передає мужність – Aventus, свіжий, цитрусово-фруктовий, із запахом сухої деревини. Цей парфум став чоловічим символом цілого покоління.

Зрозуміло, що старший син Ретліффів купує парфуми в тому ж магазині, що й батько. Однак він обирає інший аромат бренду, що найкраще передає мужність – Aventus, свіжий, цитрусово-фруктовий, із запахом сухої деревини. Цей парфум став чоловічим символом цілого покоління. Пайпер Ретліфф – Blanche від Byredo. Вона не змогла змусити себе відмовитися від розкішного способу життя. Її нетривалі пошуки духовності могли б відкрити їй нові нюхові горизонти, але не відкрили. Вона й надалі користуватиметься своїми улюбленими парфумами – квітковим ароматом "чистої дівчини" Blanche від Byredo.

Вона не змогла змусити себе відмовитися від розкішного способу життя. Її нетривалі пошуки духовності могли б відкрити їй нові нюхові горизонти, але не відкрили. Вона й надалі користуватиметься своїми улюбленими парфумами – квітковим ароматом "чистої дівчини" Blanche від Byredo. Лохлан Ретліфф – без парфуму. Так, наймолодший член сім'ї не користується парфумами, бо не хоче привертати до себе зайву увагу. Він постійно намагався всім догодити, а найпростіший спосіб нікого не засмутити запахом – зберігати нейтральний. Однак якось він позичив парфуми свого брата. Родина Ретліффів із "Білого лотоса" на прогулянці / Фото НВО Рік Гатчетт – Eau Sauvage від Dior. Він завжди був вірний одному аромату, Eau Sauvage від Dior, з цитрусовими та квітковими нотами, незалежно від контексту, настрою чи погоди.

Він завжди був вірний одному аромату, Eau Sauvage від Dior, з цитрусовими та квітковими нотами, незалежно від контексту, настрою чи погоди. Челсі – Voodoo Chile від Dries Van Noten. Це найменш поверхневий і найбільш дотепний персонаж сезону. Логічно, що вона обирає менш традиційні парфуми, ніж інші – і пахне коноплею та пачулі. Не часто зустрінеш людину з таким ароматом, і ви гарантовано запам'ятаєте її.

Це найменш поверхневий і найбільш дотепний персонаж сезону. Логічно, що вона обирає менш традиційні парфуми, ніж інші – і пахне коноплею та пачулі. Не часто зустрінеш людину з таким ароматом, і ви гарантовано запам'ятаєте її. Грег Гант – Molecule 01 від Escentric Molecule. Щоб не виділятися, він уникає сильних ароматів. Саме тому Гант запасається флаконами Escentric Molecule 01 від Escentric Molecule. Маловідомі для більшості людей, ці парфуми містять лише один інгредієнт – деревно-квіткову синтетичну молекулу ISO E Super.

– Molecule 01 від Escentric Molecule. Щоб не виділятися, він уникає сильних ароматів. Саме тому Гант запасається флаконами Escentric Molecule 01 від Escentric Molecule. Маловідомі для більшості людей, ці парфуми містять лише один інгредієнт – деревно-квіткову синтетичну молекулу ISO E Super. Хлоя – Thé Noir 29 від Le Labo. Аромат з екстрактом листя чорного чаю. Спекотна подруга Грега, яка дружить із Челсі, носить Thé Noir 29, найбільш захопливий аромат від Le Labo.

– Thé Noir 29 від Le Labo. Аромат з екстрактом листя чорного чаю. Спекотна подруга Грега, яка дружить із Челсі, носить Thé Noir 29, найбільш захопливий аромат від Le Labo. Валентин – Le Mâle від Jean-Paul Gautier. Він украв цей флакон під час втечі з рідної країни та досі носить його аромат. Судячи з усього, він і досі добре працює на нього.