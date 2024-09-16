Британка покрыла почти все тело татуировками: ее горячие фото могут свести с ума

Бетани Мур потратила десятки тысяч фунтов на финансирование своей одержимости бодиартом. Она говорит, что это придало ей уверенности в любой ситуации.

Инфлюенсерка с гордостью заявляет, что является "самой татуированной женщиной Великобритании" – и потратила 40 000 фунтов стерлингов, чтобы потакать своей одержимости. В рубрике #Хтивый_понедельник айда знакомиться с Бетани Мур и смотреть на ее татуировки.

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Как татуировки изменили женщину

Бетани Мур провела последнее десятилетие, покрывая себя экстремальным боди-артом, оставляя чистыми только голову и ноги. По словам 29-летней девушки из Восточного Сассекса, ее интересная внешность придала ей особую уверенность в себе.

Автор контента из Восточного Сассекса поделилась своими мыслями относительно своего увлечения чернилами и сказала:

Татуированные женщины на 100% лучше в постели. Я прошла путь от девушки, которая когда-то была застенчивой и робкой и стеснялась своего тела, до сияющей уверенностью в себе, и я не могу быть более другой,

– сказала создатель контента.

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Она считает, что если мы достаточно смелые, чтобы сделать себе татуировку, то, конечно, мы будем более открытыми и экспериментальными в спальне. Чем больше боди-арта – тем лучше, убеждена Бетани.

Известная в интернете как @thegreatwave101, Бетани рассказала, что потратила на свое тело колоссальные 30 000 фунтов стерлингов. Мало того, за последние несколько месяцев она потратила еще десять тысяч на татуировки – и это еще не конец.

Бетани впервые начала делать татуировки, когда ей было всего 18 лет, когда она посвятила одну из них своей умершей семейной собаке. Она сказала: "Это захватывающе. Ни с чем не сравнить. Чем больше татуировок я делала, тем счастливее была моя кожа".

Однако образ жизни Бетани не обошелся без вызовов, поскольку ей часто приходится мириться с троллингом. Инфлюенсерка сказала: "Люди скажут, что раньше я была красивой, а теперь нет. Что я "разрушила свое тело", "выгляжу беспорядочно" или что я не буду хорошо выглядеть, когда мне будет 70".

Какой была Бетани до и после татуировок: смотрите видеосравнение

Когда я иду по улице, люди поворачивают головы, чтобы посмотреть на меня – раньше я бы ненавидела это, но сейчас я просто не обращаю на это внимания. Бывало, что незнакомые люди, переходя улицу, говорили мне, как я "испортила" свою внешность и что я "плохой пример для подражания". Я просто не знаю, почему тролли думают, что меня это волнует,

– подчеркнула Бетани.

Она также добавила, что если они хотят потратить время своего дня, чтобы прокомментировать ее посты, то пусть – ее это не беспокоит. Она делает это для себя. Если люди останавливают Бетани, чтобы сделать комплимент, она теперь имеет уверенность, чтобы гордиться и сказать "Спасибо". Она очень довольна тем, как все получилось, и теперь, в свои почти 30 лет, она знает, кем она есть.

Бетани обожает кататься на мотоцикле / Фото из инстаграма Бетани

Партнер инфлюенсерки, 28-летний Джош Янг, очень поддерживает ее любовь к татуировкам. Бетани сказала: "Он поддерживает меня на всем пути. У него также есть тело с татуировкой, мы идеально подходим друг другу".

Что касается творчества модели, то она планирует закончить свои ноги, прежде чем сделать небольшой перерыв. Но вскоре она вернется под иглу тату-мастера. Она сказала: "Я возьму некоторое время на отдых, а потом подумаю о ногах и голове. Я хочу их сделать, но никуда не спешу".

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Она также обратилась к тем, кто думает о татуировках. Их она призвала делать то, что люди хотят и получать то, что хотят получать. Бетани подчеркнула, что никто не совершенен, но быть собой – совершенство.