Нанетт Хаммонд Лоскиаво из Цинциннати, США, известна как "мама Барби" и "самая горячая в мире водитель Uber". Сейчас она борется за то, чтобы восстановить свою финансовую безопасность после распада брака.

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Когда-то у нее была роскошная жизнь

Я была матерью-домохозяйкой в течение 17 лет и полностью финансово зависела от своего бывшего мужа. Моя жизнь была похожа на сказку. Я жила в особняке с двумя другими домами, один в Майами и один в Новом Орлеане,

– объясняет Наннетт.

У нее было бесчисленное количество роскошных автомобилей высокого класса и частных самолетов, которые могли доставить ее куда угодно. Она ходила на шопинг и никогда не беспокоилась о том, сколько она тратит.

Она когда-то была моделью Playboy / Фото из инстаграма Лоскиаво

Блондинка, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, продолжила: "У меня было столько денег, что я не содрогалась от мысли потратить их на операции, чтобы поддерживать свой внешний вид".

Она сделала три операции по увеличению груди – от третьего до четвертого размера, подтяжку груди, поставила виниры, накрасила губы, наращивала ресницы и регулярно загорала в солярии. У нее были средства, чтобы позволить себе все, что она хотела, включая обеспечение наилучшего для ее шестерых детей.

Теперь она работает в Uber / Фото из инстаграма Лоскиаво

Кроме финансовых проблем, Наннетт говорит, что уже почти три года борется за право опеки над своим сыном. Она сказала: "Судебная система полностью подвела меня и растоптала мои конституционные права. Я нужна своему сыну, и я не собираюсь от него отказываться. Я делаю все, что в моих силах, чтобы получить финансы для борьбы с этим".

Поэтому, она ходила пешком в дождь и снег, чтобы добраться до работы. А сейчас она работает в Uber на арендованной машине, чтобы свести концы с концами. На стороне ее бывшего мужа деньги, власть и влияние, а у нее ничего этого нет. Но что она имеет, так это решительность и любовь матери к своему ребенку. А это то, что нельзя купить за деньги, отмечает она.

Она снималась в откровенных фотосессиях / Фото из инстаграма Лоскиаво

После развода Наннетт утверждает, что осталась без дома и машины, и говорит, что сейчас живет в тесной двухкомнатной квартире. Она говорит, что пропасть между ее прежним роскошным образом жизни и нынешней борьбой является абсолютно невыносимой.

Я годами не делала маникюр, не колола ботокс, не использовала филлеры. Это было 110% приспособление. Я не хожу по магазинам, как раньше, и, конечно, не живу, как раньше,

– рассказывает она.

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Однако Наннетт не собирается сдаваться, она до последнего стремится изменить свою жизнь. Она подрабатывает водителем Uber, чтобы заработать немного дополнительных денег, и публикует контент на своем аккаунте @nannettehammondloschiavo в инстаграме, а также на своем канале ютубе, чтобы развлекать своих поклонников.