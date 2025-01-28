Хотя у него были и другие неудачи, 69-летний бизнесмен сказал, что развод "на первом месте в списке". 24 Канал со ссылкой на Page Six рассказывает подробнее.
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"Есть и другие, но ни одна из них не имеет значения"
Билл Гейтс признал, что развод с Мелиндой Гейтс – это именно та ошибка, о которой он больше всего сожалеет.
Есть и другие, но ни одна из них не имеет значения. Развод был несчастливым для меня и Мелинды по меньшей мере 2 года,
– рассказывал бизнесмен.
Миллиардер также говорил, что брак держал его "на земле", когда он создавал свою компанию.
Оба они сейчас встречаются с другими людьми, но сохранили дружеские отношения после развода. Они видятся, устраивают семейные мероприятия, ведь у них 3 детей и 2 внуков.
Билл и Мелинда встречаются уже с другими людьми, но держат дружеские отношения / Фото АР
60-летняя Мелинда сказала, что расставание с Биллом во время пандемии ковида помогло ей лучше понять состояние их брака. И в конце концов сделать то, что нужно было сделать.
Впрочем, впоследствии женщина признала, что хотя развод был "более здоровым выбором", это был "самый низкий момент" в ее жизни. А Билл признавался, что "причинил ей боль", когда она разоблачила его роман с сотрудницей Microsoft.
Я, безусловно, допустил ошибки, и я беру на себя ответственность. Я не думаю, что углубление в детали сейчас является конструктивным, но да, я причинил боль, и я чувствую себя ужасно из-за этого,
– рассказывал Билл.
Мелинда добавила, что еще одним фактором, который привел к разрыву, были отношения Билла с осужденным Джеффри Эпштейном, который "был отвратителен, был олицетворением зла". Но сам бизнесмен считал взаимоотношения с Эпштейном сугубо рабочими.
По состоянию на сейчас Мелинда в отношениях с предпринимателем Филиппом Воном, о чем стало известно в октябре 2024. А Билл встречается с вдовой гендиректора Oracle Полой Херд с 2023 года.