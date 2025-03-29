Как овладеть любым важным для нас навыком: ключ к успеху назвал Билл Гейтс

Если мы хотим развиваться и добиваться успеха, то важно не прекращать учиться и осваивать новые навыки. Среди преимуществ также и то, что вы приобретаете более сильное чувство идентичности и большую гарантию занятости.

Но надо знать способы обучаться навыкам так, чтобы делать их полезными для себя. Билл Гейтс называет один из таких, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Правило 75-15-10 поможет вам правильно считать и распределять деньги, особенно в непростые времена

Билл Гейтс рассказал, как овладеть любым навыком

Гейтс утверждает, что существует ключ, который может помочь вам овладеть навыком, который вас интересует. А изучение новых навыков в свою очередь помогает нам быть готовыми к будущим вызовам или искать новые и лучшие возможности для роста.

В своей новой книге "Исходный код" Билл Гейтс рассказывает, как изучение нового помогло ему стать успешным предпринимателем и создателем Microsoft. Помогала в этом определенная целенаправленная практика, она связана с методологией REPS.

REPS (repetitions) – это одна из лучших стратегий для укрепления своих навыков или для более эффективного обучения новым.

Речь идет о повторении (до тех пор, пока вы не сделаете это правильно) и о систематической, последовательной и хорошо структурированной практике (пока овладение навыком не станет очевидным).

(до тех пор, пока вы не сделаете это правильно) и о систематической, последовательной и хорошо структурированной практике (пока овладение навыком не станет очевидным). Это, например, то, что делают спортсмены высоких достижений, повторяя и отрабатывая свои движения и приемы до тех пор, пока они не будут знать и делать их в совершенстве.

Обучение новому, учитывая и новые навыки – это ключевая вещь для достижения успеха в жизни / Фото AP

Конечно, первое, что нужно сделать – это определить навык, который вас сейчас интересует. А дальше начать осваивать его, сначала с легких элементов, а затем увеличивать степень сложности. Идея в том, чтобы вы начинали с простого и постепенно тренировались с большим количеством элементов навыка, используя повторения.

Имейте в виду, что это требует времени, ведь обычно нужно несколько часов на навык или знания, чтобы хорошо их усвоить. Билл Гейтс использовал этот метод для освоения компьютерного дела, что помогло ему достичь успеха.