Ведь продуктивность – это важно, потому что именно она помогает вам двигаться вперед, и это то, что вы можете улучшить. А как это сделать, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Список HIIT: что это такое и почему его советует Гейтс для достижения успеха

Повышение производительности не в том, чтобы работать дольше, принимать больше нагрузки и так далее, а в том, чтобы научиться делать больше с меньшими усилиями. А также умело управлять своим временем и успевать выполнять всю необходимую работу в рамках своего рабочего графика.

Билл Гейтс никогда бы не смог бы создать ту Microsoft, которую мы видим сегодня, если бы тратил свое время на прокрастинацию или что-то вроде нее. В начале карьеры он работал круглосуточно, жертвуя сном и свободным временем, но со временем понял, что это не путь к производительности, и что нужно научиться работать умнее.

Отсюда и происходит один из его лучших советов для всех, как повысить продуктивность. Лучший секрет продуктивности от Билла Гейтса называется список HIIT. Он не имеет ничего общего с известной аббревиатурой, которой обозначают системы физических упражнений, но все же связан с высокой интенсивностью.

То есть наличие HIIT-списка может быть важным инструментом для выполнения тяжелой, интенсивной работы. И первое, что нужно сделать, это начать с определения своей главной цели, поскольку все ваши действия, время и энергия должны быть согласованы с этой целью.

Продуктивность – это то, что помогает вам двигаться вперед, и это то, что вы можете улучшить, считает Гейтс / Фото АР

Итак, HIIT-список – это список высокоинтенсивных задач, то есть тех, которые требуют глубокой, сосредоточенной работы. Это те задачи, которые помогут вам сделать большие шаги на пути к вашей цели. А чтобы составить этот список, надо задать себе несколько важных вопросов:

Какие задачи мне действительно нужны для достижения этой цели?

Что отличает меня от других?

Что будет двигать мой бизнес (или проект) вперед?

Что изменится на этой неделе?

Эти вопросы позволят вам определить задачи по приоритетам от самых сложных до самых простых, которые являются наиболее насущными и важными. Они должны стать отправной точкой для начала работы.

В идеале – начните с задач, которые требуют больших усилий и приносят большую пользу (это и есть HIIT-задачи), и только после них переходите к задачам, которые требуют меньше усилий и имеют меньшее влияние.

В каждом деле стоит определить 5 самых важных задач и разбить их на меньшие и более управляемые части. Так вы будете работать упорядоченно и сможете полностью сосредоточиться на том, что вам нужно сделать.

И, как и в случае с HIIT-тренировками, важно помнить, что после высокоинтенсивных упражнений необходимо сделать паузу – для отдыха и восстановления, во избежание переутомления.