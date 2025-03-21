Ведь продуктивность – это важно, потому что именно она помогает вам двигаться вперед, и это то, что вы можете улучшить. А как это сделать, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Список HIIT: что это такое и почему его советует Гейтс для достижения успеха
Повышение производительности не в том, чтобы работать дольше, принимать больше нагрузки и так далее, а в том, чтобы научиться делать больше с меньшими усилиями. А также умело управлять своим временем и успевать выполнять всю необходимую работу в рамках своего рабочего графика.
Билл Гейтс никогда бы не смог бы создать ту Microsoft, которую мы видим сегодня, если бы тратил свое время на прокрастинацию или что-то вроде нее. В начале карьеры он работал круглосуточно, жертвуя сном и свободным временем, но со временем понял, что это не путь к производительности, и что нужно научиться работать умнее.
Отсюда и происходит один из его лучших советов для всех, как повысить продуктивность. Лучший секрет продуктивности от Билла Гейтса называется список HIIT. Он не имеет ничего общего с известной аббревиатурой, которой обозначают системы физических упражнений, но все же связан с высокой интенсивностью.
То есть наличие HIIT-списка может быть важным инструментом для выполнения тяжелой, интенсивной работы. И первое, что нужно сделать, это начать с определения своей главной цели, поскольку все ваши действия, время и энергия должны быть согласованы с этой целью.
Продуктивность – это то, что помогает вам двигаться вперед, и это то, что вы можете улучшить, считает Гейтс / Фото АР
Итак, HIIT-список – это список высокоинтенсивных задач, то есть тех, которые требуют глубокой, сосредоточенной работы. Это те задачи, которые помогут вам сделать большие шаги на пути к вашей цели. А чтобы составить этот список, надо задать себе несколько важных вопросов:
- Какие задачи мне действительно нужны для достижения этой цели?
- Что отличает меня от других?
- Что будет двигать мой бизнес (или проект) вперед?
- Что изменится на этой неделе?
Эти вопросы позволят вам определить задачи по приоритетам от самых сложных до самых простых, которые являются наиболее насущными и важными. Они должны стать отправной точкой для начала работы.
В идеале – начните с задач, которые требуют больших усилий и приносят большую пользу (это и есть HIIT-задачи), и только после них переходите к задачам, которые требуют меньше усилий и имеют меньшее влияние.
В каждом деле стоит определить 5 самых важных задач и разбить их на меньшие и более управляемые части. Так вы будете работать упорядоченно и сможете полностью сосредоточиться на том, что вам нужно сделать.
И, как и в случае с HIIT-тренировками, важно помнить, что после высокоинтенсивных упражнений необходимо сделать паузу – для отдыха и восстановления, во избежание переутомления.