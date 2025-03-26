Но в любом случае главное здесь – составить бюджет, которого вы будете придерживаться в течение длительного времени. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет о методе, который в этом поможет.

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Что такое правило 75-15-10 и как помогает управляться с бюджетом

Правило 75-15-10 призывает людей делить свою зарплату определенным образом: 75% тратить на свои повседневные нужды, 15% на долгосрочные инвестиции и 10% на краткосрочные сбережения.

Этот бюджет позволяет больше текущих расходов, чем другие популярные методы, и одновременно не дает много пространства для непредсказуемых расходов или выплаты больших долгов.

Итак, первый ваш шаг – это установить четкие финансовые цели. То есть определить, что вы хотите сделать со своими деньгами в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Потому что, согласитесь, цели "поехать в отпуск" и "купить дом" – это про совершенно разные деньги.

А второй шаг, соответственно – создайте реальный ежемесячный бюджет на основе ваших обычных ежемесячных расходов и ваших краткосрочных и долгосрочных финансовых целей.

Правило 75-15-10 – хороший вариант эффективного бюджетирования / Фото cookie_studio@freepik

Почему следует понимать преимущества бюджетирования

Различные эксперты предлагают другие бюджетные методы, основанные на процентах, в частности планы 50-30-20 или 60-30-10 (потребности – желания – сбережения). Но за последние годы мы наблюдали довольно значительный рост стоимости жизни – а это и о ценах на жилье и аренду, и на основные товары.

Недавний опрос от Talker Research показал, что среднестатистический человек из 2 000 работающих американцев тратит большую часть своих средств, 64%, именно на потребности – такие как еда, счета и жилье. А на желания и сбережения оставалось по 16%.

При этом 56% опрошенных признались, что откладывают менее 10% зарплаты, а аж 23% вообще не могут вспомнить, когда в последний раз откладывали 20% дохода. І только 20% американцев зарабатывают достаточно, чтобы не иметь необходимости придерживаться строгого бюджета.

В такой ситуации бюджетирование является отличным способом управлять своими деньгами, особенно для большинства людей, которые мысленно тратят зарплату еще до того, как она попадает на их счет. Даже учитывая, что оно предусматривает лишь рекомендации, а не жесткие правила.