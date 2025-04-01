"Меня веселит, когда люди удивляются": Билл Гейтс назвал свое любимое авто

Какая ассоциация возникает в вашей голове, когда нужно в одном предложении сложить Билла Гейтса и автомобиль? Казалось бы, это должно быть что-то премиальное и роскошное. Но любимое авто миллиардера вас точно удивит.

Ранее Билл Гейтс побывал на подкасте у братьев Майерс, пишет 24 Канал. Миллиардер назвал автомобиль, который он считает самым любимым. И, ни, сооснователь Microsoft не ездит на дорогих люксовых машинах, как можно подумать.

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Компактное и электрическое

Итак, Билл Гейтс заявил, что его фаворит на дороге – электромобиль Fiat 500e RED Edition. Красненький, максимально яркий. Такой, чтобы узнавали на дороге все!

По словам миллиардера, эта машина попала в его автопарк не просто так. Это – подарок Боно из U2. Как заметил Билл Гейтс, машину он получил после того, как сотрудничал с ирландским музыкантом в благотворительном проекте.

Волноваться за Билла Гейтса не спешите. В его гараже также есть еще и роскошный электромобиль. Речь идет о Porsche Taycan. Впрочем, именно крошечный Fiat 500e приносит ему целый спектр положительных эмоций.

Меня веселит, когда я проезжаю мимо людей и они удивляются тому, что видят меня в таком маленьком автомобиле,

– заметил Гейтс в подкасте.

К слову! Любимые часы Билла Гейтса тоже бюджетные. Он отдает предпочтение аксессуарам от Casio.

Fiat 500e RED Edition – любимое авто Билла Гейтса / Фото Fiat

Чем особенный Fiat 500e

Прежде всего следует понимать, что речь идет о компактном электрическом хэтчбеке. Это авто и его бензиновых "братьев" можно частенько увидеть на улицах Европы. В Украине эти "фиаты" не менее популярны, ведь они идеально подходят для поездок по городу, достаточно экономные, а также не стоят всех денег мира.

Если говорить об электрическом хэтчбеке, то он также выделяется приятной управляемостью. Аккумулятор машины хоть и небольшой, но это позволяет быстрее пополнять его заряд. Гейтс на нем очень не полетает. Это связано с максималкой в около 160 километров в час.

К слову, соучредитель Microsoft известен своей любовью к скорости. Во время одной лишь поездки из Альбукерке в Сиэтл он сумел накопить три штрафа за то, что ехал слишком быстро.

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Обратим внимание, что на вторичном рынке есть немало объявлений с Fiat 500e. Причем говорится как о сравнительно свежих моделях, так и автомобилях, выпущенных вне 5 лет назад. Ну и цены, соответственно, колеблются в пределах 6 – 16 тысяч долларов.