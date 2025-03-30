Скотти Килмер – опытный механик, поэтому о его мнении стоит как минимум узнать. 24 Канал благодаря Mirror расскажет подробнее.

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Механик советует водителям обращать особое внимание на определенный сигнал на панели

Водителю, возможно, придется расстаться со своим авто, если он заметит этот сигнал на панели приборов. Особенно если речь идет о подержанном автомобиле.

Вот о чем это: если машина имеет идеально ровную работу двигателя, но трансмиссия время от времени издает сильный стук во время переключения передач.

Если и будет подходящий момент для продажи, говорит механик, то до того, как придется столкнуться с огромными расходами на ремонт.

Опытный механик посоветовал, когда время продавать подержанный автомобиль / Фото freepik

А ремонт полноприводного автомобиля с автоматической коробкой передач может стоить огромных денег. Особенно дорого могут обойтись каталитические нейтрализаторы, замена сцепления или электронного блока управления двигателем.

Поэтому если вы собираетесь продать старую машину, делайте это до того, как она полностью выйдет из строя. Есть проблемы, которые развиваются со временем, и выявление таких должно побудить владельцев к продаже сейчас, а не когда все окончательно сломается.

Отсюда и предостережение к покупателям подержанных машин: проверяйте все тщательно, потому что если автомобиль имеет серьезные дефекты и в результате быстро станет непригодным для эксплуатации, то не следует его покупать.