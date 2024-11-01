И накануне Хэллоуина она выложила серию горячих фотографий. Как отметил 24 Канал, ссылаясь на ее страницу в инстаграме, Наталья Шелягина примерила образ жаркой дьяволицы.
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Сеть в восторге от Наташи
Выпустите своих демонов развлекаться сегодня вечером,
– написала Шелягина накануне Хэллоуина.
Наталка Шелягина снялась в горячей фотосессии к Хэллоуину / Фото из инстаграма Шелягиной
Подписчики не могли сдерживать восторга, и не нужно было. Они максимально щедро засыпали техноблогера лайками и комплиментами. Традиционно оставляем часть здесь:
- "Образ – топ";
- "С такой демоницей я бы развлекся. Наталья, вы шикарная девушка";
- "Наталья, владычица тьмы";
- "Ты такая красивая, что я не могу. Шикарная девушка";
- "Помню, как ей прилетел бан на стриме за этот замечательный образ";
- "Последняя фотография это комбо – фаталити!";
- "Ого, ничего себе";
- "Я уверен, в фотосете есть еще более горячие фото";
- "Это топчик! Какие там обзоры техники?!";
- Ого, какая крутая Ноталочка".
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Мы тоже в восторге от Натальи Шелягиной. Помним, как она в подобном образе снялась несколько лет назад. А еще заметим, что она время от времени делится другими жаркими кадрами. Поэтому айда на нее подписываться, а также на ее ютуб-канал, чтобы не пропускать свежие обзоры техники и новостей из мира технологий.