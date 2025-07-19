Бонни Блу рассказала, без чего не может выйти из дома после секса с более 1000 мужчин

Бонни Блу стала безумно популярной после того, как за 12 часов переспала с 1057 мужчинами. О звезде контента для взрослых говорили и говорят до сих пор. Впрочем, есть у этой популярности и темная сторона.

Девушка в интервью The Daily Star рассказала, что о ней уже снимают документальный фильм. В то же время она призналась, как чувствует себя, когда ее постоянно узнают где-то на улице, пишет 24 Канал.

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Без чего Бонни Блу не выходит на улицу?

Сейчас я не могу выйти из дома без охраны. Я практически не могу ничего делать сама. Я не могу пойти на прогулку, не могу сама выгулять собаку. Со мной никогда не случалось ничего плохого, все чрезвычайно вежливые и уважительные. Но частично это может быть потому, что я всегда с охраной, что отпугивает людей,

– рассказала она.

В то же время она предполагает, что когда люди видят ее на улице одну, то это "может навести их на мысль, что они могут подойти и что-то сделать". Поэтому, охрана – мера предосторожности для потенциальных угроз для нее.

"Я потеряла всякое чувство свободы, иногда это бывает трудно. Я ничего не могу сделать", – продолжила она.

Бонни Блу понимает, что сама сделала все для того, чтобы ее жизнь была такой. Поэтому она никогда не просит, чтобы ее жалели. Так, недавно она попыталась пойти на вечеринку с подругой и сестрой в Ноттингеме. Как результат, она часами фотографировалась, а люди подходили, чтобы пообщаться с ней.

Ее сестра и друзья даже хотели уйти раньше, потому что им приходилось просто стоять, пока люди подходили и подходили к Бонни. Девушка с ностальгией вспоминает те времена, когда она с друзьями весело проводили время, и ничто их не беспокоило.

Поэтому, Бонни понимает, почему друзья не очень хотят с ней куда-то идти. Потому что любой выход девушки – встреча с поклонниками, даже если она этого не планировала.



Бонни Блу не жалеет, что стала еще популярнее / Фото из инстаграма Блу

Хотела бы Бонни Блу изменить что-то в своей жизни?

Несмотря на хейт и трудности в жизни, Бонни Блу заявила, что ничего бы не меняла в своей жизни.

Когда я встречаюсь с кем-то, я никогда не хочу, чтобы они думали: "О, она не хочет фотографироваться" или "О, я встретила ее, и она была грубой", поэтому я всегда стараюсь не пить слишком много,

– добавила Бонни.

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Она может сидеть и разговаривать со своими поклонниками, фотографироваться с ними. Также она может снять видео для их друзей, если ее об этом попросят. Бонни, которая была звездой Only Fans, пока ее не забанили, признается, что иногда это чрезвычайно трудно, но она ни о чем не жалеет.