Экс-военный открыл собственное производство дронов, чтобы "обучать россиян хорошим манерам"

Василий Бондаренко был бойцом НГУ, сейчас же занимается собственным производством дронов в Украине. А до начала большой войны он был успешным предпринимателем и всегда интересовался милитарной тематикой.

После начала полномасштабного вторжения врага Василий присоединился к Национальной гвардии Украины, где в составе отделения разведки изучал БПЛА-комплексы. Именно во время службы в Нацгвардии он понял, что будущее за дронами.

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Бывший военный открыл собственное производство дронов

У него появилось желание создать собственный цех для их сборки. Однако организовать производство на базе воинской части было невозможно. Поэтому, уволившись со службы (он является многодетным отцом), Василий открыл свое производство.

Мы уже передали несколько тысяч дронов. Это и спецподразделения ГУР, например "Артан". Это и подразделение специального назначения Нацгвардии "Омега". Это боевые воинские части: 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, 21 и 22 отдельные механизированные бригады, 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского (137 батальон, 88 батальон),

– отметил Василий Бондаренко.

88 батальон ежемесячно получает "птичек". По словам Бондаренко, подразделение это на 50% "летает на наших аппаратах". Дроны передают также подразделениям Нацгвардии, например "Карад-Даг", Теробороне, в частности 122 и 123 бригадам.

Для Измаильского батальона Теробороны делали дроны по специальному заказу, ведь позиции, на которых они стоят, не позволяют использовать дроны с классическими техническими параметрами.

Мы делали усиленные варианты базовых моделей, чтобы они могли добираться до позиций врага и обезвреживать их тайники с боеприпасами,

– пояснил Бондаренко.

Дроны Bessarabian Bees воюют в Волчанске, Купянске, Славянске, на Покровском направлении, в Крынках и на левобережье Херсона. 59 и 35, 122 и 123 – ключевые бригады, которые заказывают дроны.

Дроны Bessarabian Bees воюют на многих направлениях в Украине / Коллаж 24 Канала фотографий Besarabia Bees

Сейчас наше внимание на 100% сосредоточено на фронте, на помощи украинским военным для достойного отпора врагу. Сначала мы должны выбить оккупанта с территории страны. Это главная цель,

– подчеркнул Бондаренко.

Василий отмечает, что они не начинали бизнес ради бизнеса. Была и есть цель – Победа. Предприниматели имеют целью усиливать мощности для того, чтобы полностью закрыть границы и заставить врага вести себя хорошо. В дальнейшем же видят развитие своего дела ради усиления огневых возможностей украинской армии.

В начале работы Bessarabian Bees придерживались классической схемы: закупали запчасти, собирали дроны и передавали военным. После обратной связи от бойцов закупали уже более совершенные запчасти с другими параметрами и характеристиками.

закупали запчасти, собирали дроны и передавали военным. После обратной связи от бойцов закупали уже более совершенные запчасти с другими параметрами и характеристиками. Впоследствии выделили в новый отдел команду, которая занимается разработкой и инновациями дронов. На сегодня специалисты отдела занимаются разработкой крыла, развитием искусственного интеллекта и тому подобным. Также выпускается улучшенный FPV – с большим радиусом действия, большей грузоподъемностью, и бомберы (октокоптеры).

Слоган компании – "Beehive is making Russians behave". "Мы компания, которая помогает Силам обороны Украины обучать россиян хорошим манерам", – подытожил Василий Бондаренко.