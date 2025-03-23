От 300 долларов до 5,5 миллиона: какие часы носят президенты и короли

Часы – это не просто аксессуар, но и часто символ статуса. Поэтому мировые лидеры тщательно выбирают модели, с которыми выходят на публику.

Как ни странно, увидеть на лидерских руках можно и бюджетные часы, но есть и экстремально дорогие варианты. Какие часы носят самые влиятельные люди мира, пишет 24 Канал благодаря рассказу chad.alexander в ютубе.

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Роскошь на запястье: часы мировых лидеров и их цены

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын , скорее всего, имеет немало известных моделей часов. Но в последнее время он щеголял двумя – вполне доступным Movado Museum (всего за 300 долларов) и элегантным IWC Portofino из розового золота (за 7000).

, скорее всего, имеет немало известных моделей часов. Но в последнее время он щеголял двумя – вполне доступным Movado Museum (всего за 300 долларов) и элегантным IWC Portofino из розового золота (за 7000). Президент Кении Уильям Руто носит Patek Philippe Aquanaut за 55 000 долларов.

носит Patek Philippe Aquanaut за 55 000 долларов. А уже бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо – IWC Portugieser за 8600 долларов.

– IWC Portugieser за 8600 долларов. Владимир Путин, который почему-то до сих пор руководит Россией, показывал на своей руке FP Journe, такие продают за 91000 долларов, и Patek Philippe Perpetual Calendar за 50000.

Сколько стоят часы мировых лидеров: смотрите видео chad.alexander

Эммануэль Макрон, президент Франции, чаще всего выбирает Bell & Ross с синим циферблатом. Это сравнительно недорогой вариант, как для президента, и купить его можно за 2000 долларов.

президент Франции, чаще всего выбирает Bell & Ross с синим циферблатом. Это сравнительно недорогой вариант, как для президента, и купить его можно за 2000 долларов. Далее вспомним о настоящей вершине роскоши. Премьер-министром Камбоджи сейчас является Хун Манет , и он носит Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Недавно такую модель продали на аукционе за космические 5,5 миллиона долларов.

, и он носит Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Недавно такую модель продали на аукционе за космические 5,5 миллиона долларов. Джо Байден , экс-президент США, предпочитает классический Rolex Datejust, такой стоит 11000 долларов.

, экс-президент США, предпочитает классический Rolex Datejust, такой стоит 11000 долларов. А вот король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа имеет редкий Patek Philippe World Time – таких всего 25 экземпляров в мире. Его стоимость остается загадкой, но точно речь о сотнях тысяч долларов.

Итак, так, часы мировых лидеров не являются просто аксессуарами, а дополнительным элементом стиля, который подчеркивает их влияние. Впрочем, некоторые из них более или менее доступны и для обычных людей. Но другие стоят больше, чем дома или даже острова!