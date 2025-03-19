Правда в том, что несмотря на свое состояние эти титаны делового мира остаются такими же мужчинами в штанах, как и мы с вами. И часто носят такую же одежду и обувь, как заметил 24 Канал благодаря GQ.

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Вот какие кроссовки носят самые богатые люди мира

Чтобы проиллюстрировать это, мы покажем вам то, что носят самые богатые люди мира – от кроссовок Илона Маска, сделанных на заказ, до сдержанных кедов Джеффа Безоса и беговых у Марка Цукерберга.

Маск и его кроссовки / Фото АР

Илон Маск – Nike Air Jordan 1 в кастомной версии. Маск с состоянием в сотни миллиардов долларов, несмотря на свою эксцентричную личность, не имеет эксцентричного гардероба. Однако он имеет пару кроссовок, которые привлекают внимание. В 2019 году во время презентации Tesla Model Y Илон вышел в, на первый взгляд, обычной паре Nike Air Jordan 1s. Но если присмотреться, то оказывается, что эта модель на самом деле является уникальной – это работа Марко Акосты, владельца DM Custom Sneakers, специализированного бренда, занимающегося кастомизацией кроссовок. Кроссовки Маска могут стоить где-то 1000 долларов, они изготовлены из черной змеиной кожи с красными деталями, как вот логотип Tesla и классический Swoosh.



Безос в белых кедах / Фото Just Jared

Джефф Безос – Alexander McQueen. Безос часто надевает официальную одежду для публичных выходов, поэтому кроссовки не всегда являются частью его образа. Однако основатель Amazon берет кроссовки для повседневных выходов. При этом магнат не выбирает традиционные варианты. Как-то папарацци зафиксировали его в паре белых кроссовок Alexander McQueen (к сожалению, модель не удалось распознать). С этой парой становится понятно, что Безос, несмотря на миллиардное состояние, предпочитает обуваться сдержанно, избегая логотипов. Стоят кроссовки Джеффа примерно 750 долларов.

Цукерберг на прогулке / Фото АР

Марк Цукерберг – Nike Free RN Flyknit и Adidas 4DFWD x STRONG. Если мы что-то и узнали о Цукерберге за все эти годы, так это то, что гендиректор Meta не тратит время на размышления о "что надеть". Цукерберг не носит дорогие дизайнерские кроссовки или кастомные вещи. Его гардероб в основном состоит из беговых кроссовок, например Nike Free RN Flyknit, которые мы видели на нем до тошноты часто несколько лет назад, и которые стоили не более сотни долларов. Также на Meta Connect Event 2024 мы видели его в кроссовках Adidas 4DFWD x STRONG стоимостью 325 долларов – они, похоже, являются фаворитами текущей ротации миллиардера.