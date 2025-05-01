Есть всего несколько вещей, которые делают мужчину счастливым: парень назвал их в тиктоке и попал на 100%

Есть старый, как бы сейчас сказали, мем – что все мужчины хотят только одного, и это гадко. Ну, действительно, в наши дни набирает обороты тенденция к минимализму – и не только в дизайне или архитектуре, а вообще в образе жизни. Но не настолько же!

Так что и тикток-блогер и сторонник простой жизни Нолан Рид имеет совершенно другое представление о том, чего на самом деле хотят мужчины. 24 Канал со ссылкой на Upworthy расскажет о нем подробнее.

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Пиво и собака – это очевидно, а вот что еще есть в списке необходимого для мужского счастья

В начале 2024 года Нолан снял видео о "Мелочах в жизни, которые делают мужчин счастливыми". Неожиданно оно стало вирусным. И вот что в этом забавном списке:

Холодное пиво.

Собака.

Холодное пиво и собака.

Холодное пиво, собака и приятель, с которым можно выпить.

Пиво, собака, приятель и гараж.

Людям понравился список Рида настолько, что они начали добавлять собственные идеи "простых вещей, которые любят мужчины". Но доминирующее большинство комментариев по смыслу передавали лишь одно: "Да, черт возьми, это оно!" При таких обстоятельствах Нолан не мог сдержаться и выпустил еще два продолжения.

В конце 2024 года в списке появились, например:

Посидеть в тишине.

Бросать камешки в воду.

Пройти фазу жизни с усами.

Делать, что ты снова ребенок.

Смотреть на красивый закат.

Выпить пива в душе.

Выпить пива на крыше.

Пописать с высоты.

Копнуть колесо машины.

Закинуть мусор в корзину как баскетболист.

А в начале 2025 – еще более интересные вещи:

Отправить эмодзи большого пальца вверх.

Поднять большой палец вверх, чтобы сделать фото.

Повизжать на что-то.

Получить наконец идеальный стул (ghost wipe – это сленговое выражение, которым обозначают "идеально чистый" акт дефекации, после которого на туалетной бумаге не остается следов).

Что-то упустить, но поймать с мгновенной реакцией.

Сделать что-то с нуля.

Нарубить дрова мечом.

Уволиться с работы.

Полный бак бензина.

Найти что-то из своего детства.

Посмотрите полные видео Нолана, чтобы понять юмор, который невозможно передать в тексте. Заодно и оцените, сколько радости и удовольствия он испытывает от этих простых вещей.

"Да, черт возьми, это оно" от Нолана Рида: смотрите видео nolanreid7

В наше время, когда мужчин в соцсетях больше бомбардируют токсичной маскулинностью, требованиями зарабатывать больше, худеть или добавлять мышц и так далее, взгляд Нолана многим зашел как глоток свежего воздуха.