Есть всего несколько вещей, которые делают мужчину счастливым: парень назвал их в тиктоке и попал на 100%
- Нолан Рид, тикток-блогер, создал вирусное видео о простых вещах, которые делают мужчин счастливыми, такие как пиво, собака и гараж.
- Его юмористический подход к мужскому счастью стал популярным, и он выпустил несколько продолжений с дополнительными идеями, что вызвало положительные отзывы.
Есть старый, как бы сейчас сказали, мем – что все мужчины хотят только одного, и это гадко. Ну, действительно, в наши дни набирает обороты тенденция к минимализму – и не только в дизайне или архитектуре, а вообще в образе жизни. Но не настолько же!
Так что и тикток-блогер и сторонник простой жизни Нолан Рид имеет совершенно другое представление о том, чего на самом деле хотят мужчины. 24 Канал со ссылкой на Upworthy расскажет о нем подробнее.
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Пиво и собака – это очевидно, а вот что еще есть в списке необходимого для мужского счастья
В начале 2024 года Нолан снял видео о "Мелочах в жизни, которые делают мужчин счастливыми". Неожиданно оно стало вирусным. И вот что в этом забавном списке:
- Холодное пиво.
- Собака.
- Холодное пиво и собака.
- Холодное пиво, собака и приятель, с которым можно выпить.
- Пиво, собака, приятель и гараж.
Людям понравился список Рида настолько, что они начали добавлять собственные идеи "простых вещей, которые любят мужчины". Но доминирующее большинство комментариев по смыслу передавали лишь одно: "Да, черт возьми, это оно!" При таких обстоятельствах Нолан не мог сдержаться и выпустил еще два продолжения.
В конце 2024 года в списке появились, например:
- Посидеть в тишине.
- Бросать камешки в воду.
- Пройти фазу жизни с усами.
- Делать, что ты снова ребенок.
- Смотреть на красивый закат.
- Выпить пива в душе.
- Выпить пива на крыше.
- Пописать с высоты.
- Копнуть колесо машины.
- Закинуть мусор в корзину как баскетболист.
А в начале 2025 – еще более интересные вещи:
- Отправить эмодзи большого пальца вверх.
- Поднять большой палец вверх, чтобы сделать фото.
- Повизжать на что-то.
- Получить наконец идеальный стул (ghost wipe – это сленговое выражение, которым обозначают "идеально чистый" акт дефекации, после которого на туалетной бумаге не остается следов).
- Что-то упустить, но поймать с мгновенной реакцией.
- Сделать что-то с нуля.
- Нарубить дрова мечом.
- Уволиться с работы.
- Полный бак бензина.
- Найти что-то из своего детства.
Посмотрите полные видео Нолана, чтобы понять юмор, который невозможно передать в тексте. Заодно и оцените, сколько радости и удовольствия он испытывает от этих простых вещей.
"Да, черт возьми, это оно" от Нолана Рида: смотрите видео nolanreid7
В наше время, когда мужчин в соцсетях больше бомбардируют токсичной маскулинностью, требованиями зарабатывать больше, худеть или добавлять мышц и так далее, взгляд Нолана многим зашел как глоток свежего воздуха.