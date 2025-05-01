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Gentleman Жизнь Есть всего несколько вещей, которые делают мужчину счастливым: парень назвал их в тиктоке и попал на 100%
26 мая, 13:55
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Есть всего несколько вещей, которые делают мужчину счастливым: парень назвал их в тиктоке и попал на 100%

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • Нолан Рид, тикток-блогер, создал вирусное видео о простых вещах, которые делают мужчин счастливыми, такие как пиво, собака и гараж.
  • Его юмористический подход к мужскому счастью стал популярным, и он выпустил несколько продолжений с дополнительными идеями, что вызвало положительные отзывы.

Есть старый, как бы сейчас сказали, мем – что все мужчины хотят только одного, и это гадко. Ну, действительно, в наши дни набирает обороты тенденция к минимализму – и не только в дизайне или архитектуре, а вообще в образе жизни. Но не настолько же!

Так что и тикток-блогер и сторонник простой жизни Нолан Рид имеет совершенно другое представление о том, чего на самом деле хотят мужчины. 24 Канал со ссылкой на Upworthy расскажет о нем подробнее.

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Пиво и собака – это очевидно, а вот что еще есть в списке необходимого для мужского счастья

В начале 2024 года Нолан снял видео о "Мелочах в жизни, которые делают мужчин счастливыми". Неожиданно оно стало вирусным. И вот что в этом забавном списке:

  • Холодное пиво.
  • Собака.
  • Холодное пиво и собака.
  • Холодное пиво, собака и приятель, с которым можно выпить.
  • Пиво, собака, приятель и гараж.

Людям понравился список Рида настолько, что они начали добавлять собственные идеи "простых вещей, которые любят мужчины". Но доминирующее большинство комментариев по смыслу передавали лишь одно: "Да, черт возьми, это оно!" При таких обстоятельствах Нолан не мог сдержаться и выпустил еще два продолжения. 

В конце 2024 года в списке появились, например:

  • Посидеть в тишине.
  • Бросать камешки в воду.
  • Пройти фазу жизни с усами.
  • Делать, что ты снова ребенок.
  • Смотреть на красивый закат.
  • Выпить пива в душе.
  • Выпить пива на крыше.
  • Пописать с высоты.
  • Копнуть колесо машины.
  • Закинуть мусор в корзину как баскетболист.

А в начале 2025 – еще более интересные вещи:

  • Отправить эмодзи большого пальца вверх.
  • Поднять большой палец вверх, чтобы сделать фото.
  • Повизжать на что-то.
  • Получить наконец идеальный стул (ghost wipe – это сленговое выражение, которым обозначают "идеально чистый" акт дефекации, после которого на туалетной бумаге не остается следов).
  • Что-то упустить, но поймать с мгновенной реакцией.
  • Сделать что-то с нуля.
  • Нарубить дрова мечом.
  • Уволиться с работы.
  • Полный бак бензина.
  • Найти что-то из своего детства.

Посмотрите полные видео Нолана, чтобы понять юмор, который невозможно передать в тексте. Заодно и оцените, сколько радости и удовольствия он испытывает от этих простых вещей.

"Да, черт возьми, это оно" от Нолана Рида: смотрите видео nolanreid7

В наше время, когда мужчин в соцсетях больше бомбардируют токсичной маскулинностью, требованиями зарабатывать больше, худеть или добавлять мышц и так далее, взгляд Нолана многим зашел как глоток свежего воздуха.