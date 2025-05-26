Тож і тікток-блогер та прихильник простого життя Нолан Рід має геть інше уявлення про те, чого насправді хочуть чоловіки. 24 Канал із посиланням на Upworthy розповість про нього докладніше.

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Пиво і собака – це очевидно, а ось що ще є у списку необхідного для чоловічого щастя

На початку 2024 року Нолан зняв відео про "Дрібниці в житті, які роблять чоловіків щасливими". Несподівано воно стало вірусним. І ось що в цьому кумедному списку:

Холодне пиво.

Собака.

Холодне пиво і собака.

Холодне пиво, собака і приятель, з яким можна випити.

Пиво, собака, приятель і гараж.

Людям сподобався список Ріда настільки, що вони почали додавати власні ідеї "простих речей, які люблять чоловіки". Але домінуюча більшість коментарів за змістом передавали лише одне: "Так, чорт забирай, це воно!" За таких обставин Нолан не міг стриматися та випустив ще два продовження.

Наприкінці 2024 року у списку з'явилися, наприклад:

Посидіти в тиші.

Покидати камінчики у воду.

Пройти фазу життя з вусами.

Вдавати, що ти знову дитина.

Дивитися на гарний захід сонця.

Випити пива у душі.

Випити пива на даху.

Попісяти з висоти.

Копнути колесо машини.

Закинути сміття у корзину як баскетболіст.

А на початку 2025 – ще цікавіші речі:

Надіслати емодзі великого пальця вгору.

Підняти великий палець вгору, щоб зробити фото.

Повитріщатися на щось.

Мати нарешті ідеальний стілець (ghost wipe – це сленговий вираз, яким позначають "ідеально чистий" акт дефекації, після якого на туалетному папері не залишається слідів).

Щось впустити, але впіймати з миттєвою реакцією.

Зробити щось з нуля.

Нарубати дрова мечем.

Звільнитися з роботи.

Повний бак бензину.

Знайти щось зі свого дитинства.

Подивіться повні відео Нолана, щоб зрозуміти гумор, який неможливо передати у тексті. Заодно й оціните, скільки радості й задоволення він відчуває від цих простих речей.

"Так, чорт забирай, це воно" від Нолана Ріда: дивіться відео nolanreid7

У наш час, коли чоловіків у соцмережах більше бомбардують токсичною маскулінністю, вимогами заробляти більше, худнути чи додавати м'язів тощо, погляд Нолана багатьом зайшов як ковток свіжого повітря.