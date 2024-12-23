К счастью, есть целый ряд хитростей, которые помогут сделать вашу обувь устойчивой к передвижению на льду, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo. Это не означает, что мы призываем вас прогуливаться по замерзшему озеру возле дома. Но, позаботившись о себе, вы сможете минимизировать травматизм, которого сложно избежать в холодное время года.

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Соль и резиновый клей

Добавление зернистой текстуры в подошву обуви поможет улучшить сцепление с поверхностью. Для быстрого решения проблемы нанесите смесь соли и резинового клея на подошву обуви. После этого просто дайте им высохнуть несколько минут, и вы готовы идти.

Это важно! Если говорится о новенькой паре обуви, то лучше воспользоваться другим способом, чтобы не навредить подошве.

Используйте нескользящие накладки

Эти противоскользящие накладки легко приклеиваются к подошве ботинок для улучшения сцепления на скользких поверхностях. Учитывая их форму, лучше всего использовать их на ботинках с гладкой подошвой, в отличие от ботинок с грубой подошвой.

Сбрызните ботинки лаком для волос

Лак для волос – это лишь временное решение, но как клей, он также улучшит сцепление с ботинками. В этом случае убедитесь, что лак для волос полностью высох, прежде чем выйти на улицу, и наносите его повторно каждые несколько дней.

Перед прогулкой можно нанести лак для волос на подошву / Фото freepik

Натрите подошву подошвы

Добавьте сцепление вашим ботинкам, намеренно потерев плоскую подошву о шероховатый бетон или гравий. Это особенно полезный метод для новых ботинок, поскольку их подошвы часто самые гладкие (и самые скользкие) перед ноской.

Нанесите наждачную бумагу

Вы также можете ускорить процесс "стирания", нанося наждачную бумагу на подошву обуви. Просто потрите бумагой те части подошвы, которые чаще всего контактируют с землей, пока они не станут шероховатыми.

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Воспользуйтесь одной из этих хитростей, чтобы не бояться упасть во время прогулок зимой. В то же время будьте максимально осторожными, чтобы ваш следующий шаг не стал причиной поездки в травмпункт.