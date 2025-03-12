Почему на самом деле стоит носить черную одежду в жаркое время года

Вопреки распространенному мнению, черная одежда летом не вызывает вашего перегрева. И этому есть вполне научное объяснение.

То есть привычка надевать черное в жаркую погоду не то что не плоха, но и даже весьма практична. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Черная одежда может помочь вам сохранить прохладу в жару

Итак, существует такое распространенное мнение, что в солнечные дни в одежде темного цвета человек будет чувствовать себя некомфортно, душно, будет потеть. Но правда в том, что здесь есть много нюансов и мифов. Более того, черная одежда на самом деле может стать вашим союзником летом.

Белая или светлая одежда отражает солнечный свет, а черная поглощает его и превращает в тепло. То есть, да, некоторая черная одежда может заставить вас потеть в жаркий день – но причина на самом деле не только в пигменте, а в формате самой одежды. Научные исследования показали, что лучший способ избежать солнечных ожогов – выбрать черную одежду свободного кроя.

Дело в том, что человеческое тело и само производит тепло. Поэтому когда вы в белом , тепло вашего тела отражается от светлых тканей внутрь.

, тепло вашего тела отражается от светлых тканей внутрь. А когда вы в черном, одежда тепло вашего тела поглощает, а отдает его наружу – при контакте с воздухом. Вот так вы чувствуете себя прохладнее.

Привычка надевать черное в жару не то что не плохая, но даже практичная / Фото senivpetro@freepik

Вот посмотрите на некоторые арабские культуры, где носят черные платья даже под пустынным солнцем. Одежда этих людей обычно свободного кроя, что и позволяет им поддерживать оптимальную температуру тела.

То есть вот какой нюанс надо учесть: в жаркое время года о пиджаках и пальто не может быть и речи, но при правильном выборе размера и свободного силуэта вам будет легче выводить тепло. Подойдут футболки большого размера, широкие брюки и рубашки и тому подобное.

Черные шорты с футболкой в тон – это вообще наиболее выигрышный вариант, если еще и взять к ним кроссовки или пару кожаных босоножек или мокасины. Но на самом деле, и вот еще один совет для мужчин, необязательно прибегать к полностью черному наряду. Успех летнего образа зависит от вашей креативности, поэтому смело сочетайте черную основу с цветными штрихами.