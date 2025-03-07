И есть некоторые дизайны солнцезащитных очков, что знаменовали целую эпоху и даже превзошли течение времени. Рассмотрим на 24 Канале со ссылкой на GQ именно такую вневременную классику для мужчин в возрасте от 30 лет.
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Лучшие классические очки против солнца для мужчин за 30 лет
После 30 – это этап в жизни каждого мужчины, который охватывает яркие искры социальной жизни и решающие возможности в профессиональном мире, когда имидж очень важен. А еще это праздник романтических свиданий и развития характера, который требует совершенного вида. И вот эти 4 варианта очков против солнца как нельзя лучше подойдут таким мужчинам благодаря именно своей временем доказанной совершенности стиля.
Культовые мужские очки против солнца / Фото производителей
- Ray-Ban Wayfarer. Мастерский дизайн, что подходит мужчинам любого возраста, но для парней за 30 он просто идеален. После многих лет производства функциональных солнцезащитных очков для пилотов, бренд выпустил этот силуэт в 1952 году как свежую альтернативу. Ее фактически отлили из нескольких кусков простого пластика, отказавшись от геометрической симметрии в пользу смелых изгибов и четких линий. Нынче это уже икона стиля.
- Warby Parker Dawson. Кусочек современной истории с крутым ретро-поворотом. В 2010 году производитель Warby Parker ворвался на сцену с интеллектуальным видением, поддержкой поколений зумеров и миллениалов, хипстерскими тенденциями и культовой атмосферой. Так вот, Dawson's – это современные и стильные очки, с полной гарантией долговечности и удобной посадки.
- Зеркальные. Сейчас модели таких очков могут варьироваться от вечных авиаторов до круглых в стиле Джона Леннона. Но идея в том, чтобы носить их с тем загадочным поляризованным оттенком, который никогда не дает понять, куда направлен ваш взгляд. Светоотражающий дизайн очков хорошо играет с простым или нейтральным нарядом, или же может сделать современное заявление, если вы выберете более смелый образ.
- Мостовые со щелью. Классический стиль с характером и винтажной ноткой, который добавляет класса и энергии любому из наших ключевых образов. А щель – это та маленькая деталь, которая меняет все, имеет современный и рискованный вид, но в то же время немного винтажный. Неформальное решение, которое добавляет нужную дозу прохлады и интереса к вашему наряду.