Это noahaltink, и он опубликовал видео, которое набрало уже почти 25 миллионов просмотров. 24 Канал рассказывает, какую интересную хитрость с заправкой штанов показал этот парень.

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Неужели 99% мужчин заправляют футболку неправильно?

А показал он простой, но эффективный способ заправлять футболку в брюки, который позволит вам иметь безупречный вид и чувствовать себя комфортно в течение дня.

Вот пошаговая инструкция:

Расстегните брюки, чтобы сформировать пространство для равномерного распределения ткани.

Заверните футболку по швам и заправьте ее сначала с одной стороны, потом с другой, чтобы ткань ложилась ровно и без складок.

Откорректируйте посадку – потяните футболку на сантиметр вверх и заверните ее вниз. Сперва спереди, потом и сзади.

Если из текста не совсем понятно, просто просмотрите видео – и все вопросы автоматически отпадут.

Как заправить футболку интересным и нестандартным способом: смотрите видео noahaltink

Хак этого гуру стиля позволит вам избежать некрасивых складок и обеспечит удобство. А еще таким образом заправленная футболка добавляет вашему образу ухоженности и уверенности.

Впрочем, если взглянуть в комментарии, далеко не все разделяют такой взгляд. Есть и довольно критические высказывания – особенно по ситуациям, когда нужно сходить в туалет. А у вас какие впечатления?