Для чего нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля: водители только сейчас это осознали

Маленькие черные точки на лобовом стекле вашей машины не для красоты и не просто так. Они там для того, чтобы помочь вам ездить безопаснее.

О чем речь? Об узоре из маленьких черных точек, расположенных очень специфически на краю лобового стекла. А зачем они там – пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Черные точки на лобовом – для чего они в авто

Они могут показаться простым элементом дизайна, но нет – эти крошечные точки на лобовом выполняют важные функции. Черные точки являются частью керамического слоя черной краски, которую запекают в стекле во время производства. Ее называют frit (фрита).

Расположенная преимущественно по краю лобового стекла, фрита обычно расширяется внутрь в форме точечного узора, известного как "точечная матрица". Она является действительно хорошим примером умной инженерии. Возможно, вы не замечали ее раньше, а она тем временем прекрасно защищала как вас, так и ваше лобовое стекло.

На самом деле водители только сейчас осознали это и начали понимать важность фриты. На Reddit до сих пор многие спрашивали: "Что это за черные точки?" А услышав ответ, благодарили.

Крошечные точки на лобовом выполняют важные функции / Фото pvproductions@freepik

"Спасибо, я давно интересовался этим вопросом, но всегда забывал спросить".

"Да! Мне всегда было интересно, но никогда не приходило в голову спросить".

Так что же конкретно делают эти недооцененные черные точки? Они помогают равномерно распределять температуру.

Без них сплошная черная полоса фриты нагревается намного быстрее, чем остальное лобовое стекло. А чем меньше черного на стекле, тем меньше тепла оно поглощает – вот почему точки постепенно исчезают, чтобы помочь распределить тепло более равномерно и предотвратить деформацию или даже растрескивание (фрита еще и защищает клей, соединяющий стекло с рамой автомобиля, уменьшая риск его разрушения под воздействием тепла или ультрафиолета).

Этот элемент дизайна автомобиля имеет и другие полезные функции. К примеру, без этих точек контраст между черной полосой и прозрачным стеклом был бы слишком заметным, тогда как точечный рисунок создает постепенное выцветание, делая переход более плавным и легким для глаз.