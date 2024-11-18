30-секундная хитрость поможет водителям избавиться от самой распространенной проблемы зимой

Розничный продавец автомобильных компонентов GSF Car Parts предложил водителям 30-секундное задание. Оно может помочь им избежать серьезных неприятностей в условиях гололеда и снега.

Стив Хорн, генеральный директор GSF Car Parts, отметил, что водителям следует убедиться, что компоненты их автомобиля, которым часто не уделяется должное внимание, находятся в надлежащем состоянии. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на Express.

Стоит внимания Больше не танцуйте со скребком: как очистить лобовое стекло от мороза за считанные минуты

На что обратить внимание водителям

Он отметил, что для его компании чрезвычайно важно делиться советами, которые помогут водителям оставаться в безопасности. А также хитростями, которые позволят поддерживать транспортные средства в надлежащем состоянии.

Соблюдение этих советов с наступлением холодных месяцев только будет способствовать продлению срока службы ваших автомобилей и обеспечит безопасность вам и вашим пассажирам,

– подчеркнул Хорн.

Чтобы облегчить начало путешествия по снегу или гололеду, GSF Car Parts рекомендует водителям смазывать резиновые уплотнители, которые окружают каждую из дверей автомобиля.

Хотя эта задача может показаться тривиальной, добавление небольшого количества смазки к этим уплотнителям может помочь предотвратить образование льда на них.

Это может легко привести к заклиниванию дверей, что, в свою очередь, может привести к стрессу и потенциальных травм у водителей, которые будут пытаться высвободить их силой.

Со всем тем, водители должны убедиться, что они используют смазку на силиконовой основе при подготовке дверей автомобиля к холодам.

Альтернативные смазки, такие как WD-40, имеют похожий эффект, но могут привести к тому, что резина, из которой изготовлены уплотнители, со временем ухудшится, что в конечном итоге приведет к необходимости их замены.

Во избежание повреждения автомобиля, водители должны проверять этикетку смазки, которое они собираются использовать, прежде чем применять его.

Зимой могут замерзать дверцы автомобиля / Фото freepik

Обратите внимание на щетки стеклоочистителей

Вместе с тем, GSF Car Parts рекомендует водителям убедиться, что щетки стеклоочистителей, установлены на их автомобилях, находятся в надлежащем состоянии.

Как правило, не стоит использовать стеклоочистители на покрытом льдом лобовом стекле. В то же время изношенные щетки могут быть особенно неэффективными при вычистке остатков снега после того, как водитель очистил стекло от снега.

Водители должны внимательно осмотреть щетки на предмет наличия трещин или повреждений, или запустить стеклоочистители, прислушиваясь к скрежету, когда они проходят по ветровому стеклу.

Смотрите также Механик показал, где искать "скрытую" кнопку в вашем авто, которая сэкономит немало денег

Прислушайтесь к этим советам. Они помогут минимизировать дискомфорт, связанный с управлением авто зимой. Особенно тогда, когда вы не можете попасть внутрь, потому что двери нагло замерзли ночью.