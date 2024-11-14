Блогер с ником Rugesauto поделился полезным роликом в тиктоке, который будет полезным для всех без исключения водителей. 24 Канал, ссылаясь на видео, предлагает ознакомиться с советами, которые помогут быстро очистить лобовое стекло от мороза.

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Как очистить лобовое стекло: простые советы

Ни для кого не секрет, что утром иногда приходится тратить немало времени, чтобы избавиться от намерзания на лобовом стекле. Но этот процесс можно сделать не столь трудоемким. И для этого следует воспользоваться советами, которыми в своем тиктоке поделился блогер. Что для этого нужно сделать?

Первый шаг: включаем обогрев стекла. Прежде всего следует запустить обогрев стекла. На приборной панели его легко найти. Он изображен пиктограммой с тремя стрелками, которые направлены вверх.

включаем обогрев стекла. Прежде всего следует запустить обогрев стекла. На приборной панели его легко найти. Он изображен пиктограммой с тремя стрелками, которые направлены вверх. Второй шаг: включаем на полную мощность печку, после чего активируем кондиционер. С помощью обогревателя вы будете повышать температуру в салоне вашего авто. В то же время кондиционер подсушит воздух, а также удалит лишнюю влагу.

включаем на полную мощность печку, после чего активируем кондиционер. С помощью обогревателя вы будете повышать температуру в салоне вашего авто. В то же время кондиционер подсушит воздух, а также удалит лишнюю влагу. Третий шаг: выключаем рециркуляцию воздуха. Это нужно для того, чтобы внутрь салона активно поступал свежий воздух с улицы. С помощью этого мы снижаем концентрацию углекислого газа.

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Воспользуйтесь этими советами, чтобы за считанные минуты очистить лобовое стекло в морозное утро. Вы не только сэкономите свое время, но и нервные клетки. А еще не нужно будет крутиться вокруг авто и вытанцовывать скребком вокруг лобового.