Скотти Килмер работает автомехаником более 55 лет и регулярно публикует на своем ютуб-канале короткие видео, которые помогают водителям сократить расходы на автотранспорт и избежать повреждения автомобиля. В популярном видео Скотти показывает водителям, как получить доступ к салонному фильтру, напоминая зрителям, что его нужно регулярно чистить, пишет 24 Канал.

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Проверьте свой фильтр

Сегодня я расскажу вам о скрытом воздушном фильтре, установленном в вашем автомобиле, о котором никто не знает. Он называется салонный воздушный фильтр. Вы нажимаете на бардачок, и он вынимается,

– заметил механик.

Он добавил, что если заглянуть внутрь, то там есть крышка, которая снимается, и появляется салонный фильтр. Он фильтрует воздух, который попадает в вашу систему кондиционирования и отопления.

Салонные фильтры, которые иногда называют пыльцевыми фильтрами, можно найти почти во всех современных автомобилях для удаления загрязнителей из воздуха, попадающего в салон.

Фильтр, доступ к которому обычно открывается нажатием кнопки в бардачке, особенно полезен для автомобилистов или пассажиров, страдающих аллергией, помогая им не отвлекаться на кашель или чихание во время движения.

Где искать кнопку и как вытащить фильтр: смотрите видео

Обратите внимание! Без регулярной очистки водители могут чувствовать значительно меньшую мощность, свист из вентиляционных отверстий или затхлый запах в салоне автомобиля.

Чтобы очистить салонный фильтр и не тратить немалые средства на его замену, Скотти рекомендует водителям снять его с приборной панели и постучать им о бетонный блок, чтобы вытряхнуть грязь.

Время от времени чистите его, ударяя по бетону, пока из него не выйдут все крошки. Если это настоящая грязь, вы можете пойти и заменить его. Мой совет – покупайте дешевле в интернете, потому что в магазине автозапчастей цена слишком высока,

– добавил эксперт.

Он также заметил, что если вы очень чувствительны к запахам, как его жена, вы можете купить угольные фильтры. Хотя воздушные фильтры с активированным углем немного дороже стандартных альтернатив, они эффективнее блокируют такие загрязнители, как сажа, пыль и дизельный дым.

Угольные фильтры особенно полезны для водителей, которые проводят больше времени в интенсивном дорожном движении и могут следовать за транспортными средствами с большим углеродным следом.

Тем не менее, по сравнению со стандартными фильтрами салона, активированные углем фильтры требуют более частой замены: большинство производителей рекомендуют водителям менять их каждые 24 000 километров пробега.

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Позаботьтесь о чистоте фильтра. Она не только позволит эффективнее работать системе кондиционирования. Вы еще и будете дышать чистым воздухом в салоне авто.