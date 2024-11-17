Как раз для холодной поры: простые трюки, которые помогут вам чувствовать себя бодрым по утрам

Есть несколько хитростей, которые помогут вам просыпаться в холодные и тёмные утра осенних и зимних месяцев. А начав свой день на позитивной ноте, вы можете повысить свою мотивацию и чувствовать себя бодрее в течение всего дня.

Бурак Оздемир, основатель онлайн-будильника Kur, предоставил свои экспертные советы о том, как лучше всего просыпаться и чувствовать себя бодрым утром. 24 Канал пересказывает их со ссылкой на Express.

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Эксперт поделился простыми трюками для бодрого утреннего пробуждения

Более низкая температура вызывает желание принять теплый душ. Но Бурак утверждает, что именно холодный душ может улучшить уровень энергии и ваше общее самочувствие.

Холодный душ может показаться страшным, особенно морозным утром, но он имеет прекрасные восстановительные свойства. Исследования показали, что холодная вода может ускорить кровообращение, повысить бдительность и даже поднять настроение,

– объяснил он.

Если вы не привыкли к холодному душу, Бурак советует медленно снижать температуру в течение последних 30 секунд утреннего душа и постепенно увеличивать время пребывания под холодной водой. Пока это не станет вашей привычной процедурой.

Эксперт дал советы, как лучше просыпаться и чувствовать себя бодрым по утрам / Фото freepik

Еще до того, как зайти в душ, примените хитрость: поставьте будильник через всю комнату от кровати. Это небольшое изменение заставит вас встать с кровати и не даст вздремнуть подольше.

Бурак советует добавить в свой утренний плейлист песни с темпом 100 – 130 ударов в минуту, поскольку они помогут вам зарядиться энергией, не перегружая.

Также стоит иметь энергетический завтрак. Бурак советует выбрать бананы, поскольку они содержат много калия, витаминов и клетчатки. Другой вариант – овсянка, но не сладкие каши, чтобы избежать утреннего сахарного коллапса. И тосты из цельнозерновой муки, а не из белой, дополнить яйцами или авокадо.