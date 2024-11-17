Якраз для холодної пори: прості трюки, які допоможуть вам почуватися бадьорим уранці

Є кілька хитрощів, які допоможуть вам прокидатися у холодні й темні ранки осінніх та зимових місяців. А почавши свій день на позитивній ноті, ви можете підвищити свою мотивацію і почуватися бадьоріше протягом усього дня.

Бурак Оздемір, засновник онлайн-будильника Kur, надав свої експертні поради про те, як найкраще прокидатися і відчувати себе бадьорим вранці. 24 Канал переказує їх із посиланням на Express.

Дивіться також Найкраща вправа для живота – базова і найпростіша, але є нюанс

Експерт поділився простими трюками для бадьорого ранкового прокидання

Нижча температура викликає бажання прийняти теплий душ. Але Бурак стверджує, що саме холодний душ може покращити рівень енергії та ваше загальне самопочуття.

Холодний душ може здатися страшним, особливо морозного ранку, але він має чудові відновлювальні властивості. Дослідження показали, що холодна вода може прискорити кровообіг, підвищити пильність і навіть підняти настрій,

– пояснив він.

Якщо ви не звикли до холодного душу, Бурак радить повільно знижувати температуру протягом останніх 30 секунд ранкового душу і поступово збільшувати час перебування під холодною водою. Аж поки це не стане вашою звичною процедурою.

Експерт дав поради, як найкраще прокидатися і відчувати себе бадьорим вранці / Фото freepik

Ще до того, як зайти в душ, застосуйте хитрість: поставте будильник через всю кімнату від ліжка. Ця невелика зміна змусить вас встати з ліжка і не дасть подрімати довше.

Бурак радить додати до свого ранкового плейлиста пісні з темпом 100 – 130 ударів на хвилину, оскільки вони допоможуть вам зарядитися енергією, не перевантажуючи.

Також варто мати енергетичний сніданок. Бурак радить обрати банани, оскільки вони містять багато калію, вітамінів і клітковини. Інший варіант – вівсянка, але не солодкі каші, щоб уникнути ранкового цукрового колапсу. І тости з цільнозернового борошна, а не з білого, доповнити яйцями або авокадо.