Речь идет о sit-up (подъем туловища), пишет 24 Канал со ссылкой на GQ. Это классическое упражнение, которое не перестает бросать нам вызов и является одним из самых популярных. Однако есть нюанс – неправильная техника выполнения может привести к травмам.

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Что нужно знать о базовом упражнении на пресс

Sit-up – это упражнение, которое мы начинаем, лежа на полу с согнутыми коленями и ровной стопой на земле. Движение, казалось бы, простое: мы должны поднять верхнюю часть тела силой нашего пресса и поднять руки к ногам, не вставая с пола. Мы также можем оставить руки за головой или положить их на плечи.

Что касается эффективности, то первое преимущество очевидно: укрепление пресса. А благодаря этому мы также приобретаем и другие преимущества – лучший баланс, стабильность, подвижность, осанку и в целом более высокий уровень физической подготовки. Плюс – это упражнение, которое не требует никакого оборудования.

При правильном выполнении sit-up работает гораздо больше, чем просто на пресс. Это упражнение способствует развитию силы мышц, в частности прямой мышцы живота (это как раз то, что мы называем "кубиками"). Это основная мышца, с которой мы работаем во время sit-ups, хотя они также позволяют укрепить и косые мышцы по бокам нашего туловища, и поперечные мышцы живота, и даже сгибатели бедра, которые отвечают за повседневные движения, такие как сидение или наклоны, поскольку позволяют двигать и сгибать ноги.

Sit-up – классическое упражнение, которое не перестает бросать нам вызов и является одним из самых популярных / Фото prostooleh@freepik

Так как правильно делать sit-ups

Для выполнения sit-up мы должны учитывать определенные нюансы в вашей технике. Это те вещи, с которыми мы должны быть особенно осторожными, если не хотим травмироваться или испытывать дискомфорт после тренировки.

Один из самых полезных советов вот какой: во второй части упражнения опускаться следует медленно и контролируемо. Не ускоряя спуск, мы сможем лучше активизировать всю область живота, и будет труднее потерять красивую осанку.

и контролируемо. Не ускоряя спуск, мы сможем лучше активизировать всю область живота, и будет труднее потерять красивую осанку. И ни в коем случае не надо делать много повторений быстро и плохо. Всегда эффективнее делать меньше повторений, но делать их добросовестно, чем делать много и без учета техники.

быстро и плохо. Всегда эффективнее делать меньше повторений, но делать их добросовестно, чем делать много и без учета техники. Многие люди после выполнения sit-up чувствуют боль в шее. Это потому, что они не держат шею в нейтральном положении во время движения. Наша шея всегда должна быть выровнена с остальным позвоночником.

И последнее, о чем мы должны помнить: все усилия надо прикладывать именно к туловищу. Не к спине, не к рукам. Мы должны напрячь туловище, активировать и держать в таком состоянии во время каждого повторения.

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