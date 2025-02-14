Не знаете, какую выбрать одежду на первое свидание – обратитесь к науке
Хорошо выглядеть на первом свидании или на любом свидании вообще – это всегда важно. А вот как этого достичь?
Конечно, одежда и внешний вид не спасут вас от плохого разговора или отсутствия химии, но все же они являются рычагом, который давит в вашу пользу. Психолог Венди Л. Патрик объяснила, как достичь именно такого результата, пишет 24 Канал благодаря GQ.
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Почему важно хорошо одеваться именно на первом свидании
Есть очень важная причина, почему важно хорошо выглядеть на первом свидании. Потому что то, что вы наденете, определяет первое впечатление, которое вы произведете на другого человека. А оно в свою очередь может вызвать влечение и сформировать взаимодействие.
Для первого свидания все имеет значение: от духов до вашего поведения с официантом в ресторане. И, конечно же, ваш наряд. Он особенно важен, потому что это первое, что заметят, и на основе этого будут судить о вас еще до более близкого знакомства и разговора.
То, что вы наденете на первое свидание, может создать химический контакт и совместимость, а также повлиять на ваше восприятие пригодности для отношений. Другими словами, время, потраченное на планирование наряда для первого свидания – это время, потраченное с пользой,
– отмечает Патрик.
Идея в том, чтобы надеть то, в чем вы чувствуете себя комфортно, но что также говорит что-то о вас и вашей личности. А также то, что позволяет вам как можно лучше выглядеть.
Научные правила подбора одежды для первого свидания
- Одевайтесь так, как вы хотите себя чувствовать. Одежда, которую вы носите, может изменить ваш мозг, ваше мышление, настроение и уверенность в себе. Поэтому просто носите одежду, которая помогает вам чувствовать себя так, как вы хотите – более уверенно, расслабленно или властно.
- Избегайте красного цвета. Его считают привлекательным, когда речь идет о женщинах, но исследование Университета Линкольна показало, что для мужчин он может быть не лучшим выбором, особенно на первом свидании, потому что красный на мужчинах ассоциируется с агрессией. А вот черный будет хорошим союзником, он элегантный, олицетворяет власть, официальность и таинственность.
- Выбирайте классический образ. Имеется в виду не только использование вневременных, базовых и классических элементов моды и трендов, но и элементов, которые являются классическими персонально для вас. Важно, чтобы вы были собой, чтобы вы носили одежду, которая представляет вас и отражает вашу индивидуальность. Это то, что помогает вам чувствовать себя намного увереннее и помогает вашей паре понять немного больше о том, кем вы являетесь.
- Одевайтесь с умом. И мы тут даже не про науку, а про здравый смысл. Одеваясь в соответствии с типом свидания, вы можете лучше провести время и почувствовать больше удовольствия, и это касается простых вещей, например погоды, занятия и места, где вы собираетесь быть. Одеваясь по событию, вы показываете, что внимательны к деталям, что знаете, что делаете, а это все является частью того, что помогает создать хорошее впечатление.