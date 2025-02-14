Не знаете, какую выбрать одежду на первое свидание – обратитесь к науке

Хорошо выглядеть на первом свидании или на любом свидании вообще – это всегда важно. А вот как этого достичь?

Конечно, одежда и внешний вид не спасут вас от плохого разговора или отсутствия химии, но все же они являются рычагом, который давит в вашу пользу. Психолог Венди Л. Патрик объяснила, как достичь именно такого результата, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Почему важно хорошо одеваться именно на первом свидании

Есть очень важная причина, почему важно хорошо выглядеть на первом свидании. Потому что то, что вы наденете, определяет первое впечатление, которое вы произведете на другого человека. А оно в свою очередь может вызвать влечение и сформировать взаимодействие.

Для первого свидания все имеет значение: от духов до вашего поведения с официантом в ресторане. И, конечно же, ваш наряд. Он особенно важен, потому что это первое, что заметят, и на основе этого будут судить о вас еще до более близкого знакомства и разговора.

То, что вы наденете на первое свидание, может создать химический контакт и совместимость, а также повлиять на ваше восприятие пригодности для отношений. Другими словами, время, потраченное на планирование наряда для первого свидания – это время, потраченное с пользой,

– отмечает Патрик.

Идея в том, чтобы надеть то, в чем вы чувствуете себя комфортно, но что также говорит что-то о вас и вашей личности. А также то, что позволяет вам как можно лучше выглядеть.

Как создать одеждой себе хороший внешний вид на первом свидании / Фото freepik

Научные правила подбора одежды для первого свидания