Не знаєте, який обрати одяг на перше побачення – зверніться до науки

Гарний вигляд на першому побаченні чи на будь-якому побаченні взагалі – це завжди важливо. А от як цього досягти?

Звісно, одяг і зовнішній вигляд не врятують вас від поганої розмови або відсутності хімії, але все ж вони є важелем, який тисне на вашу користь. Психологиня Венді Л. Патрік пояснила, як досягти саме такого результату, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Чому важливо добре одягатися саме на першому побаченні

Є дуже важлива причина, чому важливо мати добрий вигляд на першому побаченні. Бо те, що ви вдягнете, визначає перше враження, яке ви справите на іншу людину. А воно своєю чергою може викликати потяг та сформувати взаємодію.

Для першого побачення все має значення: від парфумів до вашої поведінки з офіціантом у ресторані. І, звичайно ж, ваше вбрання. Воно особливо важливе, бо це перше, що помітять, і на основі цього судитимуть про вас ще до ближчого знайомства і розмови.

Те, що ви вдягнете на перше побачення, може створити хімічний контакт і сумісність, а також вплинути на ваше сприйняття придатності для стосунків. Іншими словами, час, витрачений на планування вбрання для першого побачення – це час, витрачений з користю,

– наголошує Патрік.

Ідея в тому, щоб надягнути те, в чому ви відчуваєте себе комфортно, але що також говорить щось про вас і вашу особистість. А також те, що дозволяє вам мати якнайкращий вигляд.

Як створити одягом собі добрий вигляд на першому побаченні? / Фото freepik

Наукові правила підбору одягу для першого побачення