Не знаєте, який обрати одяг на перше побачення – зверніться до науки
- Одяг на першому побаченні важливий, оскільки створює перше враження, яке може викликати потяг і вплинути на взаємодію.
- Психологи рекомендують одягатися комфортно, уникати червоного кольору, обирати класичний стиль та враховувати обставини побачення. Далі розповідаємо про все це докладно.
Гарний вигляд на першому побаченні чи на будь-якому побаченні взагалі – це завжди важливо. А от як цього досягти?
Звісно, одяг і зовнішній вигляд не врятують вас від поганої розмови або відсутності хімії, але все ж вони є важелем, який тисне на вашу користь. Психологиня Венді Л. Патрік пояснила, як досягти саме такого результату, пише 24 Канал завдяки GQ.
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Чому важливо добре одягатися саме на першому побаченні
Є дуже важлива причина, чому важливо мати добрий вигляд на першому побаченні. Бо те, що ви вдягнете, визначає перше враження, яке ви справите на іншу людину. А воно своєю чергою може викликати потяг та сформувати взаємодію.
Для першого побачення все має значення: від парфумів до вашої поведінки з офіціантом у ресторані. І, звичайно ж, ваше вбрання. Воно особливо важливе, бо це перше, що помітять, і на основі цього судитимуть про вас ще до ближчого знайомства і розмови.
Те, що ви вдягнете на перше побачення, може створити хімічний контакт і сумісність, а також вплинути на ваше сприйняття придатності для стосунків. Іншими словами, час, витрачений на планування вбрання для першого побачення – це час, витрачений з користю,
– наголошує Патрік.
Ідея в тому, щоб надягнути те, в чому ви відчуваєте себе комфортно, але що також говорить щось про вас і вашу особистість. А також те, що дозволяє вам мати якнайкращий вигляд.
Наукові правила підбору одягу для першого побачення
- Одягайтеся так, як ви хочете себе почувати. Одяг, який ви носите, може змінити ваш мозок, ваше мислення, настрій і впевненість у собі. Тому просто носіть одяг, який допомагає вам почуватися так, як ви хочете – більш впевнено, розслаблено чи владно.
- Уникайте червоного кольору. Його вважають привабливим, коли мовиться про жінок, але дослідження Університету Лінкольна показало, що для чоловіків він може бути не найкращим вибором, особливо на першому побаченні, бо червоний на чоловіках асоціюється з агресією. А от чорний буде хорошим союзником, він елегантний, уособлює владу, офіційність і таємничість.
- Обирайте класичний образ. Мається на увазі не тільки використання позачасових, базових і класичних елементів моди та трендів, але й елементів, які є класичними персонально для вас. Важливо, щоб ви були собою, щоб ви носили одяг, який представляє вас і відбиває вашу індивідуальність. Це те, що допомагає вам почуватися набагато впевненіше і допомагає вашій парі зрозуміти трохи більше про те, ким ви є.
- Одягайтеся з розумом. І ми тут навіть не про науку, а про здоровий глузд. Одягаючись відповідно до типу побачення, ви можете краще провести час і відчути більше задоволення, і це стосується простих речей, як-от погода, заняття та місце, де ви збираєтесь бути. Одягаючись за подією, ви показуєте, що уважні до деталей, що знаєте, що робите, а це все є частиною того, що допомагає створити гарне враження.