Скандала не избежать: топ худших подарков от зятя для тещи ко Дню матери

После свадьбы у каждого из супругов появляется еще по одной матери. И если говорить о муже, то говорится о теще. Поэтому сделать ей подарок на День матери – вполне логичный шаг.

Впрочем, стоит быть максимально осторожным, чтобы не навлечь беду. 24 Канал расскажет, что не стоит дарить теще на День матери, если вы не хотите испортить отношения.

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Мы, конечно же, не можем претендовать на знание предпочтений вашей тещи. Но мы подозреваем, что подарки, которые мы перечислили ниже, точно не придутся ей по душе. Хватит рисковать вашими отношениями. Отнеситесь серьезнее к этому вопросу. К примеру, можете подсмотреть список подарков от сыновей ко Дню матери.

Подарки с намеками

Весы с намеком на "лишний вес"

Дарить весы, если вас напрямую об этом не просили, – безумный риск. Вы буквально намекаете на то, что ваша теща имеет проблемы с лишним весом. Вы же не хотите испортить ей настроение и заставить чувствовать себя неловко?

Совет. Весы можно подарить, если предыдущие сломались. Или же в случаях, если от тещи прозвучала соответствующая просьба.

Вещи с намеком на возраст

Да-да, это еще один неудачный подарок. К примеру, говорится о кремах, которые якобы борются с возрастными проявлениями. Поверьте, эта баночка, о которой вас и не просили, точно не поднимет настроение. Более того, теща может просто ее выбросить из-за того, что эта косметика ей просто не подошла. Зачем делать такой подарок?

Книги с намеками на характер

Если у вас не слишком теплые отношения, то дарить сборник анекдотов о теще и зяте – не лучшая идея. Также не стоит дарить книги и другую продукцию, которая бы намекала на то, что у мамы вашей любимой не самый легкий характер. Зачем своими же руками напрягать атмосферу?



Подарок для тещи должен быть от всего сердца / Фото freepik

Неудачные подарки

Сковородки и кастрюли

Конечно же, вам может показаться, что это очередное проявление заботы. Но это точно не так, ведь кастрюли и сковородки – то, что по умолчанию должно быть на кухне. Поэтому не пытайтесь поразить ее таким презентом.

Исключение. Дарить кастрюлю или сковородку можно, если теща просила о чем-то конкретном. Но лучше не делать это в День матери. Договорились?

Ужасная бижутерия

Еще один способ продемонстрировать, что вы не лучший в мире зять, – подарить дешевую или ужасную бижутерию. Особенно в случаях, если ваша теща не носит таких украшений вообще. То же касается сертификатов на покупки в магазинах, где продают такого рода цацки.

Совет. Спросите у своей жены, стоит ли дарить какую-то ювелирку теще. Возможно, она уже который месяц носится с мечтой о браслетике или подвеске, но не покупает ее.

Абонент в спортзал без ее согласия

Также важно не делать подарков, о которых не просили. В частности, когда говорится об абонементах в спортзал. Во-первых, если она не планировала ходить, то и не будет. Во-вторых, этот подарок она может воспринять как намек на то, что она как-то не так выглядит. Ну зачем вам лишние обиды от тещи?

Совет. Если и хотите сделать такой подарок, то можно вручить сертификат на пробное занятие. Но и здесь важно выбрать оптимальный вид деятельности, который понравится теще. И если она оценит, то можно будет поговорить об абонементе.

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Подходите ответственно к подарку, который готовите для тещи ко Дню матери. Помните, что в этот день важно именно ваше внимание, а не попытки поразить ее очередным презентом.