И как только мы их приобретем, наше счастье станет решением, которое мы сможем активно принимать ежедневно. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Три привычки, что сделают вас счастливее в повседневной жизни

Первая – выходите из дома. В статье в Harvard Health Publishing эксперты пишут, что одним из ключей к ежедневному счастью является физическая активность, особенно вне дома. Она высвобождает эндорфины и улучшает настроение и самочувствие в целом. Ученые рекомендуют заниматься физическими упражнениями 30 минут в день. Если вы не можете с этим справиться, стоит хотя бы делать короткие прогулки – даже несколько минут могут изменить ситуацию к лучшему.

В статье в Harvard Health Publishing эксперты пишут, что одним из ключей к ежедневному счастью является физическая активность, особенно вне дома. Она высвобождает эндорфины и улучшает настроение и самочувствие в целом. Ученые рекомендуют заниматься физическими упражнениями 30 минут в день. Если вы не можете с этим справиться, стоит хотя бы делать короткие прогулки – даже несколько минут могут изменить ситуацию к лучшему. Вторая – радуйте себя чем-то каждый день. Эксперты Гарварда пишут, что важно позволять себе маленькие удовольствия в повседневной жизни. Следует найти вещи, которые приносят вам удовольствие, и радовать себя чем-то из них ежедневно. Это могут быть очень маленькие вещи, которые не стоят много или вообще ничего. Почитайте любимую книгу, съешьте вкусный десерт, поиграйте с домашним любимцем, посмотрите сериал, послушайте песню, которая всегда поднимает вам настроение и тому подобное. Важно делать эти вещи ежедневно, чтобы противодействовать негативу или разочарованием, которые случаются среди рутины.

Наше счастье зависит от решений, которые мы активно принимаем ежедневно / Фото freepik