Итак, когда люди пытаются скрыть правду, они часто полагаются на абсолюты – к примеру, "никогда" или "всегда". 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет подробнее.

Смотрите также Микроизмена в отношениях: что это такое и 5 тонких признаков, на которые стоит обратить внимание

"Никогда" и "всегда" – это всегда неправда или никогда не правда

Чтобы объяснить, как выявить лжеца, адвокат Джефферсон Фишер в подкасте The Diary Of A CEO провел слушателей через сценарий.

Он попросил ведущего задать вопрос: "Писали ли вы текстовые сообщения, когда были за рулем?" А потом ответил: "Нет, я никогда не пишу. Никогда не пишу за рулем".

Обратите внимание, я сказал важное слово. Я сказал "никогда". Никогда – это крайность. Крайности – это явный признак того, что человек говорит неправду,

– подчеркнул Джефферсон.

По его словам, никогда и всегда – это всегда неправда или никогда не правда.

Он также отметил, что лжецы часто отвечают на вопросы очень быстро. Это свидетельствует, что они не обдумывали вопрос, который им задали, и не пытались что-то вспомнить.

Чтобы поймать лжеца, Джефферсон советует медленно повторять вопрос – и скорее всего человек откажется от своих первоначальных утверждений. В случае с телефоном за рулем они скажут что-то вроде: "Ну, я имею в виду, что я так делаю только иногда".

Когда люди пытаются что-то скрыть, они часто прибегают к абсолютам, например "никогда" и "всегда" / Фото freepik

Стоит знать Рядом с вами манипулятор: 6 ярких признаков, которые указывают на это

Интересный факт: исследование на тему лжи провели ученые из Университета Твенте в Нидерландах. Они просили участников отслеживать свою ложь в течение одного дня.

Результаты показали, что 22% людей солгали эгоцентрично, 8% – чтобы защитить другого человека, а 69% сообщили, что не врали в этот день. При этом участники, которые солгали, имели более низкую самооценку по сравнению с теми, кто говорил правду.