Диетолог настаивает, что эти 5 продуктов нельзя есть перед сном

Перекус перед сном может иметь более разрушительные последствия, чем вы думаете, особенно для пищеварительной системы. Конечно, есть исключения, но в целом за 2 –4 часа до сна есть уже не стоит.

По меньшей мере, это утверждает продуктовый менеджер компании Protein Works Кайл Кроули. Более того, есть определенные продукты, которые никогда не следует есть перед сном, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Когда жара спать не дает: вот подборка советов, которые изменят ваши ночи к лучшему

Что нельзя есть перед сном: 5 продуктов, которых следует избегать

Карри. Острые блюда перед сном в целом могут вызывать изжогу, что, согласитесь, не очень поможет отдыху. Также острый перец может повышать температуру тела, а это мешает погружению в фазу глубокого сна. В общем, острая пища может нарушать сон и в течение ночи. Исследования говорят, люди, которые ежедневно едят острое, почти в 5 раз чаще имеют бессонницу.

Острые блюда перед сном в целом могут вызывать изжогу, что, согласитесь, не очень поможет отдыху. Также острый перец может повышать температуру тела, а это мешает погружению в фазу глубокого сна. В общем, острая пища может нарушать сон и в течение ночи. Исследования говорят, люди, которые ежедневно едят острое, почти в 5 раз чаще имеют бессонницу. Рамен. Это еще одно острое блюдо, поэтому его следует избегать перед сном. Кроме того, рамен содержит обработанные макароны, которые трудно перевариваются и часто требуют более 2 часов пути через пищеварительную систему.

Перекус перед сном может иметь разрушительные последствия, особенно если он из определенных продуктов / Фото freepik

Интересно знать Почему желудок будит вас голодом чуть ли не каждое утро

Апельсины. Кислые продукты, в частности цитрусовые, повышают риск изжоги, поэтому не очень хорошо потреблять их перед сном.

Кислые продукты, в частности цитрусовые, повышают риск изжоги, поэтому не очень хорошо потреблять их перед сном. Жареная курица. Как бы вкусно это ни было, жареная курица не является лучшим выбором для ночного перекуса. В общем, жирная пища может снижать качество сна и приводить к беспокойным ночам. Поэтому избегайте тяжелых и жирных блюд перед сном.

Как бы вкусно это ни было, жареная курица не является лучшим выбором для ночного перекуса. В общем, жирная пища может снижать качество сна и приводить к беспокойным ночам. Поэтому избегайте тяжелых и жирных блюд перед сном. Сыр. Когда холодильник пустой, кроме кусочка сыра в углу – все равно не поддавайтесь соблазну. Это не безобидный продукт, он может привести к сложной ночи. В общем, молочные продукты могут вызывать более поверхностный сон. А еще говорят, что потребление сыра перед сном может приводить к кошмарам.

Так что даже если вы раньше очень любили ночные перекусы, стоит потихоньку отказываться от них. Если же вы, случается, очень голодны перед сном – возьмите немного орехов и стакан вишневого сока.