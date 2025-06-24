Конечно, некоторые люди лучше переносят жару, а для кого-то и 18 градусов – это уже край. Что же делать, чтобы таки организовать себе хороший сон в жаркий сезон, расскажет 24 Канал благодаря GQ.

Смотрите также Эти 4 фактора усиливают вашу бессонницу, хотя вы об этом даже не догадываетесь

Вот советы и проверенные ответы на вопрос, как спать в жару

Для самых тяжелых ночей почти всегда понадобятся технологии . Это про хороший вентилятор, очиститель и охладитель воздуха.

. Это про хороший вентилятор, очиститель и охладитель воздуха. Стоит инвестировать в термоподушку. Она поможет вам оставаться прохладным во время тяжелых жарких ночей, обеспечит приятное ощущение прохлады от прикосновения каждый раз, когда ваша голова будет наклоняться к подушке. В конце концов, с ней вы сможете регулировать свою температуру в течение всего года.

Она поможет вам оставаться прохладным во время тяжелых жарких ночей, обеспечит приятное ощущение прохлады от прикосновения каждый раз, когда ваша голова будет наклоняться к подушке. В конце концов, с ней вы сможете регулировать свою температуру в течение всего года. Охлаждайте свою комнату утром. Закрывайте шторы и жалюзи сразу после пробуждения, чтобы не пускать солнечный свет и тепло. Можно использовать охлаждающий наматрасник, он поможет предотвратить поглощение тепла кроватью.

Закрывайте шторы и жалюзи сразу после пробуждения, чтобы не пускать солнечный свет и тепло. Можно использовать охлаждающий наматрасник, он поможет предотвратить поглощение тепла кроватью. Постельное белье должно быть приспособлено к теплым месяцам. Кутаться в полиэстер категорически запрещено. Приобретите простыни и одеяла, которые будут дышать – изо льна или хлопка. Это важный элемент стратегии защиты кровати от тепла.

Что делать, чтобы организовать себе хороший сон в жаркий сезон / Фото jcomp@freepik

Стоит знать Хотите научиться быстро засыпать – вот вам трюк, который действительно работает

Чашка мятного чая перед сном. Он имеет доказанный охлаждающий эффект, и вы даже можете пить его со льдом, чтобы тот был еще мощнее.

Он имеет доказанный охлаждающий эффект, и вы даже можете пить его со льдом, чтобы тот был еще мощнее. В целом лето способствует сну – потому что больше естественного света, больше прогулок, немного больше наслаждения. Но это содействие нивелируют некоторые ваши действия – когда вы до поздней ночи пьете на летних вечеринках . Хотите хорошо спать – стоит меньше хотеть таких развлечений.

. Хотите хорошо спать – стоит меньше хотеть таких развлечений. Отчаянные меры. Некоторым людям помогает положить наволочки в морозилку для быстрого охлаждения. Или можно взять полотенце, смочить его в холодной воде и положить на затылок. А холодный душ лучше заменить теплым, после такого тело охлаждается естественным образом самостоятельно.

Также летом важнее чем когда-либо придерживаться обычных рекомендаций для засыпания. Это о медитации, ограничение кофеина, и проведении меньшего времени с экранами перед сном.