Так что если именно у вас день начинается с урчания в желудке, надо понять причины. Потому что здесь может быть и плохой сон, и неправильное питание, и еще несколько факторов – 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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Вот 7 причин, почему ваше тело просит еды с самого утра
Почему мы просыпаемся голодными? Ученые выделяют несколько причин, но не все они являются проблемой. И чтобы понять, стоит ли именно вам что-то делать с этой ситуацией, в ней сначала стоит разобраться.
- Вы не наелись вечером. Ваш ужин мог быть слишком легким, вы могли его пропустить – соответственно, ваше тело исчерпало запасы энергии за ночь. А в таком случае организм выделяет гормоны голода, например грелин, которые могут вызвать приступ голода утром.
- В вашем ужине было слишком много сахара. Пища с высоким содержанием углеводов, в частности сахара, может вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а затем резкое его падение. Это может нарушить сон или заставить организм чувствовать голод после пробуждения.
- Вы поужинали слишком рано. Если вы едите в 18, но ложитесь в полночь – это создает период длительного ночного голодания, которое может привести к снижению энергии утром. Тогда хотя бы рассмотрите возможность употребления небольшой белковой закуски перед сном.
Если у вас день начинается с урчания в желудке, надо понимать причины / Фото freepik
- Вы плохо спите. Короткий сон снижает уровень лептина и повышает уровень грелина, что приводит к усилению аппетита. А нарушенный сон делает чувство голода более интенсивным, даже если вы хорошо поели вечером. Плохой сон также заставляет вас утром сразу обращаться к быстрым и калорийным продуктам.
- Вы много тренируетесь, но мало восстанавливаетесь. То есть если вы тренируетесь вечером и не едите достаточно после этого, ваш организм может не иметь того, что ему нужно для восстановления. Этот процесс длится в течение ночи, а если запас энергии небольшой, к утру появится сильный голод.
- Гормональные факторы. Тестостерон, кортизол, чувствительность к инсулину – все это влияет на чувство голода. Повышенный уровень кортизола утром естественен после пробуждения, но он же может увеличить аппетит. А проблемы с инсулином или щитовидной железой влияют на то, как и когда появляется голод.
- Ваш метаболизм более активен именно утром. Некоторые мужчины, особенно активные, естественно сжигают больше калорий в начале дня. А если ваше тело настроено на большую энергичность утром, то вы естественно будете чувствовать тогда больший голод. Это не проблема – просто начинать день следует с сытного завтрака.