Выветривается ли водка и как правильно ее хранить

Как правильно хранить открытую водку? А как насчет новой бутылки? На эти вопросы есть очень четкие ответы, которые вам стоит знать, если любите этот напиток.

В общем, дистиллированные алкогольные напитки имеют очень долгий срок хранения. Но это не значит, что их можно хранить как угодно и ожидать, что они останутся такими же замечательными на вкус.

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Закрытая бутылка остается пригодной для питья практически бесконечно долго. А вот если неправильно хранить открытую водку, она может быстрее испаряться.

Что следует знать о хранении бутылки водки

Перед тем, как откупорить бутылку, убедитесь, что ее хранили в прохладном темном месте. Комнатная температура подойдет, хотя более прохладный погреб будет лучшим вариантом (оптимально – от 5 до 15 градусов).

Попадание прямых солнечных лучей также следует избегать, поскольку они ускоряют испарение и уменьшают срок годности. 30 минут на солнце – и водка уже может изменить свой вкус в худшую сторону.

Важно держать водку в вертикальном положении. В отличие от случая с вином, не желательно, чтобы пробка контактировала с водкой.

По хранению открытой бутылки водки следует знать несколько важных нюансов / Фото freepik

Как хранить открытую водку

Открытую бутылку вы также должны хранить в вертикальном положении в прохладном темном месте. Лучше всего в холодильнике.

Многие считают, что лучший способ – это положить водку в морозильную камеру. На самом деле замораживание не вредит водке, оно создает приятную вязкую текстуру, но – в алкоголе есть определенные молекулы, которые "умирают" при низких температурах.

Поэтому все же охлаждение лучше, чем замораживание. Вы можете почувствовать весь спектр вкуса при оптимальной температуре от 0 до 5 градусов.

С водками, содержащих дополнительные ароматизаторы, как и с любыми другими ароматизированными алкогольными напитками, следует обращаться осторожнее. Дополнительные ингредиенты делают срок хранения немного короче. Лучше всего наслаждаться ими в течение 6 месяцев после открытия.

30 минут на солнце – и водка уже может изменить свой вкус в худшую сторону / Фото rawpixel.com@freepik

Может ли водка полностью испариться

На самом деле, да. Если она будет стоять открытой под прямыми солнечными лучами и при температуре выше 15 градусов, она полностью испарится. Но быстрее – выветрится, ведь этанол (спирт) испаряется быстрее воды.

Итак, вы должны убедиться, что держите водку в чистой бутылке с небольшим количеством воздуха, надежно и плотно закрытой. Придерживаясь всех этих советов, вы всегда будете иметь водку с превосходным вкусом. Только потребляйте ответственно!