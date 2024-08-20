Прежде всего следует помнить, что виски лучше всего наслаждаться без спешки. И что, в отличие от вина, открытую бутылку виски необязательно выпивать за 5 дней.

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Когда заканчивается годность открытой бутылки виски

Если коротко, то так, срок годности у виски есть. Но это зависит от того, сколько его осталось в бутылке. Воздействие кислорода на виски приводит к окислению напитка, что в конечном итоге портит его вкус.

Чем больше виски в бутылке, тем меньше места для проникновения кислорода, что позволяет сохранить напиток более или менее нетронутым. И наоборот, чем меньше виски в бутылке, тем быстрее происходит окисление.

Итак, сколько можно хранить открытую бутылку виски, зависит от того, насколько она полная.

Если бутылка все еще заполнена хотя бы наполовину, вы можете допить ее в течение 1 – 2 лет.

Если же уже выпили три четверти, лучше всего допить в течение 6 месяцев.

Также после открытия бутылки содержание алкоголя может снизиться, поскольку этанол испаряется. Это также может повлиять на вкус виски. Если оставить виски открытым на длительное время, он потеряет свою интенсивность.

В отличие от вина, открытую бутылку виски необязательно выпивать за 5 дней, но есть нюансы / Фото freepik

Как обойти это? Допустим, у вас в баре есть очень дорогая бутылка виски, уже открытая, которую вы хотите сохранить на годы. Самый простой способ – сцедить оставшуюся жидкость в меньшие емкости, чтобы туда попадало как можно меньше воздуха.

А как насчет виски в запечатанной бутылке

А вот запечатанные бутылки, если хранить их в лучших условиях, имеют почти неограниченный срок годности. Вы сможете откопать свою любимую хорошо запечатанную бутылку даже через много лет.

Опасно ли пить просроченный виски? Откровенно говоря, если вы случайно выпьете один или несколько бокалов старого алкоголя, беды не будет. Просто его вкус, вероятнее всего, будет мягким и впечатления от употребления разочаруют.

Откровенно говоря, если вы случайно выпьете один или несколько бокалов старого алкоголя, беды не будет. Просто его вкус, вероятнее всего, будет мягким и впечатления от употребления разочаруют. Улучшается ли виски с возрастом? Нет, в отличие от вина, готовый виски не улучшается с возрастом. Весь свой вкус виски приобретает в процессе дистилляции, когда его выдерживают в бочках. Чем дольше, тем богаче становится его аромат.

Итак, не тратьте время и любимый напиток, сохраняя закрытую бутылку в баре. Доставайте ее и наслаждайтесь!