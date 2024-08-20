Прежде всего следует помнить, что виски лучше всего наслаждаться без спешки. И что, в отличие от вина, открытую бутылку виски необязательно выпивать за 5 дней.
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Когда заканчивается годность открытой бутылки виски
Если коротко, то так, срок годности у виски есть. Но это зависит от того, сколько его осталось в бутылке. Воздействие кислорода на виски приводит к окислению напитка, что в конечном итоге портит его вкус.
Чем больше виски в бутылке, тем меньше места для проникновения кислорода, что позволяет сохранить напиток более или менее нетронутым. И наоборот, чем меньше виски в бутылке, тем быстрее происходит окисление.
Итак, сколько можно хранить открытую бутылку виски, зависит от того, насколько она полная.
- Если бутылка все еще заполнена хотя бы наполовину, вы можете допить ее в течение 1 – 2 лет.
- Если же уже выпили три четверти, лучше всего допить в течение 6 месяцев.
Также после открытия бутылки содержание алкоголя может снизиться, поскольку этанол испаряется. Это также может повлиять на вкус виски. Если оставить виски открытым на длительное время, он потеряет свою интенсивность.
В отличие от вина, открытую бутылку виски необязательно выпивать за 5 дней, но есть нюансы / Фото freepik
Как обойти это? Допустим, у вас в баре есть очень дорогая бутылка виски, уже открытая, которую вы хотите сохранить на годы. Самый простой способ – сцедить оставшуюся жидкость в меньшие емкости, чтобы туда попадало как можно меньше воздуха.
А как насчет виски в запечатанной бутылке
А вот запечатанные бутылки, если хранить их в лучших условиях, имеют почти неограниченный срок годности. Вы сможете откопать свою любимую хорошо запечатанную бутылку даже через много лет.
- Опасно ли пить просроченный виски? Откровенно говоря, если вы случайно выпьете один или несколько бокалов старого алкоголя, беды не будет. Просто его вкус, вероятнее всего, будет мягким и впечатления от употребления разочаруют.
- Улучшается ли виски с возрастом? Нет, в отличие от вина, готовый виски не улучшается с возрастом. Весь свой вкус виски приобретает в процессе дистилляции, когда его выдерживают в бочках. Чем дольше, тем богаче становится его аромат.
Итак, не тратьте время и любимый напиток, сохраняя закрытую бутылку в баре. Доставайте ее и наслаждайтесь!