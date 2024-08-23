Чи вивітрюється горілка і як правильно її зберігати

Як правильно зберігати відкриту горілку? А як щодо нової пляшки? На ці питання є дуже чіткі відповіді, які вам варто знати, якщо полюбляєте цей напій.

Загалом, дистильовані алкогольні напої мають дуже довгий строк зберігання. Але це не означає, що їх можна зберігати як завгодно й очікувати, що вони залишаться такими ж чудовими на смак.

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Закрита пляшка залишається придатною для пиття практично нескінченно довго. А от якщо неправильно зберігати відкриту горілку, вона може швидше випаровуватися.

Що слід знати про зберігання пляшки горілки

Перед тим, як відкоркувати пляшку, переконайтеся, що її зберігали в прохолодному темному місці. Кімнатна температура підійде, хоча прохолодніший погреб буде кращим варіантом (оптимально – від 5 до 15 градусів).

Потрапляння прямих сонячних променів також слід уникати, оскільки вони прискорюють випаровування і зменшують термін придатності. 30 хвилин на сонці – і горілка вже може змінити свій смак у гірший бік.

Важливо тримати горілку у вертикальному положенні. На відміну від випадку з вином, не бажано, щоб корок контактував із горілкою.

Щодо зберігання відкритої пляшки горілки слід знати кілька важливих нюансів / Фото freepik

Як зберігати відкриту горілку

Відкриту пляшку ви також повинні зберігати у вертикальному положенні в прохолодному темному місці. Найкраще в холодильнику.

Багато хто вважає, що найкращий спосіб – це покласти горілку в морозильну камеру. Насправді заморожування не шкодить горілці, воно створює приємну в'язку текстуру, але – в алкоголі є певні молекули, які "вмирають" за низьких температур.

Тому все ж охолодження краще, ніж заморожування. Ви можете відчути весь спектр смаку за оптимальної температури від 0 до 5 градусів.

З горілками, що містять додаткові ароматизатори, як і з будь-якими іншими ароматизованими алкогольними напоями, слід поводитися обережніше. Додаткові інгредієнти роблять строк зберігання трохи коротшим. Найкраще насолоджуватися ними протягом 6 місяців від відкриття.

30 хвилин на сонці – і горілка вже може змінити свій смак у гірший бік / Фото rawpixel.com@freepik

Чи може горілка повністю випаруватися

Насправді, так. Якщо вона стоятиме відкритою під прямим сонячним промінням та за вищої від 15 градусів температури, вона повністю випарується. Але найшвидше – вивітриться, адже етанол (спирт) випаровується швидше за воду.

Отже, ви повинні переконатися, що тримаєте горілку в чистій пляшці з невеликою кількістю повітря, надійно та щільно закритій. Дотримуючись усіх цих порад, ви завжди матимете горілку з чудовим смаком. Тільки смакуйте відповідально!