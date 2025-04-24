Вы точно удивитесь, узнав истинное значение логотипа Audi: что скрывают кольца

Вы точно видели автомобили Audi. Но, поспорим, вы не задумывались над тем, что же скрывают эти четыре кольца, которые мы видим в логотипе этого автомобиля.

Пользователи сети ранее уже обсуждали эту тему на Reddit. И она вызвала целую волну оживленного обсуждения, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Люди высказали целый ряд предположений, чтобы объяснить, что же означает логотип Audi.

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Что означает логотип Audi

Четыре кольца Audi означают Audi, Horscht, DKW и Auto Union. Это четыре компании, которые были объединены после Второй мировой войны, потому что каждая из них обанкротилась бы в одиночку,

– заметил один пользователь.

Впрочем, мало кто знает, что логотип Audi – не просто символ. Он немало рассказывает нам о сущности, ценности и истории этого автомобильного бренда.

Четыре кольца – не только о лаконичности и элегантности. Это также об истории наследия бренда и путь, который он прошел, чтобы развиваться и стать тем, которым он есть сейчас.

На сайте Audi Great Neck попытались объяснить, откуда же взялось такое лого.

"В начале 1930-х годов новаторское сотрудничество между четырьмя выдающимися немецкими автопроизводителями – Audi, DKW, Horch и Wanderer – привело к созданию Auto Union AG", – говорится на сайте.



В логотипе Audi не просто так четыре кольца / Фото Audi

Цель создания этого альянса – объединить ресурсы и опыт для процветания в условиях жесткой конкуренции в автомобильной промышленности. Поэтому, эмблема "Четырех колец" стала физическим воплощением этого единства.

"Каждое кольцо представляет одну из четырех компаний-участниц, что свидетельствует об их совместных усилиях и общих амбициях", – добавляют на портале.

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И хотя в основе дизайна логотипа лежит идея единства, сама эмблема на протяжении многих лет претерпела незначительные изменения. Причина – стремление идти в ногу с меняющимися тенденциями мира автомобилей.

За своей внешней элегантностью эмблема "Четыре кольца" скрывает глубокий символизм, заложенный в каждом кольце. Кольцо Audi означает прогресс и инновации, DKW воплощает изобретательность, Horch – роскошь, а Wanderer – дух исследования,

– отмечают на сайте Audi Great Neck.

Поэтому, эмблема Audi – о демонстрации многомерной идентичности этого автомобильного производителя. А со временем "Четыре кольца" буквально стали синонимом того, что Audi всегда стремится к совершенству.

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Их можно было увидеть на автомобилях, которые достигли выдающихся успехов. И они с гордостью украшают культовую систему полного привода Audi Quattro, что закрепляет репутацию бренда за его исключительную производительность.