Користувачі мережі раніше вже обговорювали цю тему на Reddit. І вона викликала цілу хвилю жвавого обговорення, пише 24 Канал з посиланням на Express. Люди висловили цілу низку припущень, щоб пояснити, що ж означає логотип Audi.

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Що означає логотип Audi

Чотири кільця Audi означають Audi, Horscht, DKW і Auto Union. Це чотири компанії, які були об'єднані після Другої світової війни, тому що кожна з них збанкрутувала б поодинці,

– зауважив один користувач.

Втім, мало хто знає, що логотип Audi – не просто символ. Він чимало розповідає нам про сутність, цінності та історію цього автомобільного бренду.

Чотири кільця – не лише про лаконічність й елегантність. Це також про історію спадщини бренду та шлях, який він пройшов, щоб розвиватись та стати тим, яким він є зараз.

На сайті Audi Great Neck спробували пояснити, звідки ж взялося таке лого.

"На початку 1930-х років новаторська співпраця між чотирма видатними німецькими автовиробниками – Audi, DKW, Horch і Wanderer – призвела до створення Auto Union AG", – йдеться на сайті.



У логотипі Audi не просто так чотири кільця / Фото Audi

Мета створення цього альянсу – об'єднати ресурси та досвід задля процвітання в умовах жорсткої конкуренції в автомобільній промисловості. Відтак, емблема "Чотирьох кілець" стала фізичним втіленням цієї єдності.

"Кожне кільце представляє одну з чотирьох компаній-учасниць, що свідчить про їхні спільні зусилля та спільні амбіції", – додають на порталі.

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І хоч в основі дизайну логотипа лежить ідея єдності, сама емблема впродовж багатьох років зазнала незначних змін. Причина – прагнення йти в ногу з мінливими тенденціями світу автомобілів.

За своєю зовнішньою елегантністю емблема "Чотири кільця" приховує глибокий символізм, закладений у кожному кільці. Кільце Audi означає прогрес та інновації, DKW втілює винахідливість, Horch – розкіш, а Wanderer – дух дослідження,

– зазначають на сайті Audi Great Neck.

Відтак, емблема Audi – про демонстрацію багатовимірної ідентичності цього автомобільного виробника. А з часом "Чотири кільця" буквально стали синонімом того, що Audi завжди прагне до досконалості.

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Їх можна було побачити на автомобілях, які досягли видатних успіхів. І вони з гордістю прикрашають культову систему повного приводу Audi Quattro, що закріплює репутацію бренду за його виняткову продуктивність.