Пользователи iPhone поражены: они узнали, что на самом деле означает загадочная оранжевая точка

Эта загадочная точка оранжевого цвета появляется в верхней части экрана iPhone. Причем через случайные промежутки времени и без видимых причин, что настораживает пользователей.

Ведь, мол, это может свидетельствовать, что за человеком кто-то следит. Но нет, пишет Daily Star. Пользователи iPhone были ошеломлены, когда выяснили, что на самом деле означает эта загадочная оранжевая точка на экранах.

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Загадочная точка на верхушке экрана iPhone: что она означает

Эта странная оранжевая точка появлялась рядом с зеленой в, казалось бы, случайные моменты. И любители iPhone не имели никакого представления, почему это случается. Но оказалось, что этому есть довольно серьезное объяснение.

Один озадаченный пользователь обратился к социальным сетям с вопросом: "Как избавиться от этой оранжевой штуки?" Люди взялись разгадывать тайну, и вдруг один технически подкованный человек раскрыл ее.

"Это означает, что на вашем устройстве используется микрофон", – объяснил он. Некоторые в ответ возмущались: "Кто же это меня слушает?"

Вот так выглядит эта странная оранжевая точка / Скриншот из Х

Apple говорит, что цветные точки оповещают пользователей каждый раз, когда включается микрофон или камера. Эта функция появилась в iOS 14 в 2020. Обычно в центре управления можно проверить, какое приложение использует ваш микрофон или камеру.

Но люди проверяли, и не видели, чтобы какая-то программа подслушивала. Пользователи просто не могут понять, как это все работает. Кто-то советовал перезагрузить телефон, потому что, похоже, системный процесс завис. Другие писали просто закрыть все программы: одна из них точно использует микрофон.

Зеленая точка – это значит, используется камера / Фото Apple

На самом деле есть множество причин, почему той или иной программе может понадобиться ваша камера или микрофон, и это необязательно означает что-то нехорошее. К примеру, инстаграму нужна камера для спонтанных селфи, а WhatsApp должен иметь доступ к микрофону, когда вы раздаете голосовые заметки.

Вероятность злоупотребления любым приложением является низкой, учитывая меры безопасности Apple. Среди которых и строгая проверка перед тем, как приложение попадает в App Store.

Но если у вас возникли подозрения относительно какой-то программы, просмотрите ее разрешения в настройках телефона. Вы можете там ограничить доступ к микрофону или камере. А самым простым решением является удаление сомнительной программы.