Адже, мовляв, це може свідчити, що за людиною хтось стежить. Але ні, пише Daily Star. Користувачі iPhone були приголомшені, коли з'ясували, що насправді означає ця загадкова помаранчева крапка на екранах.

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Загадкова крапка на верхівці екрана iPhone: що вона означає

Ця дивна помаранчева цятка з'являлася поруч із зеленою у, здавалося б, випадкові моменти. І любителі iPhone не мали жодного уявлення, чому це трапляється. Але виявилося, що цьому є досить серйозне пояснення.

Один спантеличений користувач звернувся до соціальних мереж із запитанням: "Як позбутися цієї помаранчевої штуки?" Люди взялися розгадувати таємницю, аж раптом один технічно підкований чоловік розкрив її.

"Це означає, що на вашому пристрої використовується мікрофон", – пояснив він. Дехто у відповідь обурювався: "Хто ж це мене слухає?"

Ось такий має вигляд ця дивна помаранчева крапка / Скриншот із Х

Apple каже, що кольорові крапки сповіщають користувачів щоразу, коли вмикається мікрофон або камера. Ця функція з'явилася в iOS 14 у 2020. Зазвичай у центрі управління можна перевірити, який додаток використовує ваш мікрофон чи камеру.

Але люди перевіряли, і не бачили, щоб якась програма підслуховувала. Користувачі просто не можуть зрозуміти, як це все працює. Хтось радив перезавантажити телефон, бо, схоже, системний процес завис. Інші писали просто закрити всі програми: одна з них точно використовує мікрофон.

Зелена крапка – це значить, використовується камера / Фото Apple

Насправді є безліч причин, чому тій чи іншій програмі може знадобитися ваша камера або мікрофон, і це не обов'язково означає щось недобре. До прикладу, інстаграму потрібна камера для спонтанних селфі, а WhatsApp повинен мати доступ до мікрофона, коли ви роздаєте голосові нотатки.

Ймовірність зловживання будь-яким додатком є низькою, враховуючи заходи безпеки Apple. Серед яких і сувора перевірка перед тим, як додаток потрапляє в App Store.

Але якщо у вас виникли підозри щодо якоїсь програми, перегляньте її дозволи в налаштуваннях телефону. Ви можете там обмежити доступ до мікрофона або камери. А найпростішим рішенням є видалення сумнівної програми.